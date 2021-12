Uno de los 'señalados' de Ancelotti ya tiene destino

Que Marcelo abandonará el Real Madrid este verano después de 15 años en la capital española parece un secreto a voces. Pues bien, ahora parece haberse aclarado cual será su destino. El diario Olé informa que el capitán blanco regresará a su país para jugar la próxima temporada en el Fluminense, el club desde el que llegó al Real Madrid.

Según la citada información, el brasileño confía en hacer unos buenos meses en el Fluminense antes del Mundial de Catar, que comenzará a finales de noviembre de 2022, para de esa manera entrar en los planes de Tite y disputar la última gran cita de su carrera.

Marcelo prácticamente no está contando para Ancelotti, con el que solo ha jugado 140 minutos esta temporada. Tampoco fue importante la anterior con Zidane, a pesar de que Ferland Mendy estuvo varios meses lesionado: solo disputó minutos en 19 partidos de la campaña.

Marcelo llegó al Real Madrid con tan solo 18 años el 1 de enero de 2007 y en el club merengue se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Con el Real Madrid ha ganado 22 títulos, entre los que destacan cuatro Champions.

Según Olé, Marcelo sigue en el Real Madrid porque el club blanco no recibió ninguna oferta este verano, a pesar de conversar con "algunos clubes europeos". Sin embargo, con el final de la vigencia de su contrato en julio de el año entrante, el final de su periplo en el Real Madrid es algo que ya se da por hecho.

"Hay cinco jugadores que no cuentan"

El Sanedrín de El Larguero analizó este martes el pase del Real Madrid como líder a los octavos de final de la Champions y la ausencia de rotaciones de Carlo Ancelotti en lo que va de temporada.

Julio Pulido: "Me gustaría saber cómo van a estar los que no juegan cuando les toque hacerlo. Hay como mínimo cinco jugadores, y me salen Hazard, Bale, Marcelo, Isco y Mariano, desenganchados del Real Madrid y no están preparados para llamarles a filas".

Jesús Gallego: "Ancelotti ha hecho una lectura perfecta del partido: ha salido a ser dominado. El Madrid ha defendido bien y el Inter no llegaba a concretar".

Pablo Pinto: "El problema de Madrid es que esto del físico ya le ha pasado al Madrid de Ancelotti y con Zidane el año pasado".

Mario Torrejón: "Ser primero de grupo no es un asunto menor en esta Champions, por lo que hoy no tenía sentido rotar. Ancelotti tiene las cuentas hechas y quiere encarar enero con el colchón que tienen ahora".

Antonio Romero: "Ancelotti piensa en actuar cuando llegue el susto en forma de lesión, no ahora".