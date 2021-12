"Qué vergüenza, a estas alturas, después de todo...": una sanitaria estalla tras recibir un grave insulto

Hoy entro a trabajar muy enfadada.



Subo en el ascensor y me encuentro con este mensaje.



La verdad, no habéis conseguido quitarme las ganas de cuidar a vuestros familiares (estoy segura que ésto no lo hizo un paciente).



Pero qué vergüenza, a estas alturas, después de todo... pic.twitter.com/ZfHZpcSQyM