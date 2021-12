EEUU prueba con éxito en monos una nueva vacuna de ARN mensajero contra el VIH

Una vacuna experimental contra el VIH basada en la tecnología del ARN mensajero, la misma que usan dos vacunas contra la COVID-19 que son muy efectivas, ha logrado ya generar una respuesta inmunitaria importante en ratones y macacos de pequeño tamaño.

Este proyecto de vacuna contra el VIH ha sido realizado por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos y sus primeros resultados acaban de ser publicados en la revista 'Nature Medicine'.

Según su informe, esta nueva vacuna de ARN contra el virus VIH que provoca el sida ha demostrado en un grupo de macacos Rhesus que es segura y, además, ha generado una respuesta inmunitaria celular y de anticuerpos contra un virus similar al VIH que afecta a los monos.

En concreto, los ejemplares de macaco Rhesus que recibieron varias dosis de esta vacuna tuvieron un 79% menos de riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humano-simio (SHIV) en comparación con los animales no vacunados.

La investigación ha sido dirigida por Paolo Lusso, del NIAID, en colaboración con otros científicos de la compañía de biotecnología Moderna, que han desarrollado una de las vacunas más afectivas contra la COVID-19.

"A pesar de casi cuatro décadas de esfuerzo por parte de la comunidad de investigación mundial, una vacuna eficaz para prevenir el VIH sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar"- ha explicado el director del NIAID, Anthony Fauci- "pero esta vacuna de ARNm experimental combina varias características que pueden superar las deficiencias de otras vacunas experimentales contra el VIH y, por lo tanto, representa un enfoque prometedor".

Muchas dosis

La vacuna experimental funciona como las vacunas de ARN mensajero (ARNm) de la COVID-19. Sin embargo, en lugar de llevar instrucciones de ARNm para la proteína de pico de coronavirus, la vacuna contiene instrucciones codificadas para producir dos proteínas clave del VIH.

Sin embargo, esta vacuna experimental no puede causar infección o enfermedad, porque sus proteínas carecen del código genético completo del VIH.

En el caso de los monos, esta vacuna ha tenido que ser administrada en varias dosis de refuerzo, pero, aunque las dosis de ARNm administradas fueron altas, la vacuna ha sido bien tolerada y produjo solo efectos adversos leves y temporales en los monos, como pérdida de apetito.

Mientras tanto, en la semana 58, todos los macacos vacunados habían desarrollado ya niveles medibles de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la mayoría de las cepas (en total, 12 ) distintas de VIH.

Además de producir anticuerpos, esta nueva vacuna de ARNm también indujo una sólida respuesta de células T del sistema inmunitario.

Mejoras

A partir de la semana 60, los animales inmunizados y un grupo de control de macacos no inmunizados se expusieron semanalmente al virus SHIV, porque los primates no humanos no son susceptibles de ser infectados por el VIH.

Después de 13 inoculaciones semanales, dos de los siete macacos inmunizados permanecieron sin infectar. Los otros animales inmunizados tuvieron un retraso general en la infección, que se produjo, en promedio, después de ocho semanas. Por el contrario, los animales no inmunizados se infectaron en promedio después de tres semanas.

"Ahora estamos refinando nuestro protocolo de vacunas para mejorar su calidad y cantidad y esto puede aumentar aún más la eficacia de la vacuna y, por lo tanto, reducir el número de dosis necesarias para producir una respuesta inmune sólida. Si se confirma que es seguro y eficaz, planeamos realizar un ensayo de fase 1 de esta plataforma de vacuna en voluntarios adultos sanos", ha anunciado el responsable de este proyecto, el doctor Paolo Lusso.