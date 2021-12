Sienna: "Pido a los políticos que democraticen la salud mental"

Ansiedad es la palabra que más se repite a lo largo de las letras de Sienna (Alejandro Ruiz, Valencia, 1992). Sienna es un joven compositor y cantante que empezó pronto en el mundo de la música. Tiene tres discos a sus espaldas: Trágico y fugaz (2017), Tiempos de impacto (2020) y un EP que ha publicado este otoño, melancolic.

"En Trágico y fugaz y Tiempos de impacto el epicentro era la crítica a la sociedad, a los prejuicios, a todas esas ideas preestablecidas que parece que nos meten como disparos en la cabeza. Y ahora necesitaba contar algo diferente, un momento concreto por el que he pasado", advierte.

Sienna habla rápido, pero seguro y conciso. Lleva años padeciendo ansiedad y no lo esconde, lo comparte a través de sus canciones, de su música, con mucha sensibilidad, poesía y madurez. La pandemia ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la salud mental, ha aflorado esas enfermedades que siempre han estado ahí, pero que ahora nos han tocado más y a muchos más: la ansiedad y la depresión.

"Melancolic es una fotografía de un proceso destructivo por el que he pasado. He sufrido un trastorno ansioso depresivo, que la pandemia ha exacerbado. Y es lo que he querido contar en estas cinco canciones y nada más, por eso es un EP, no quería rellenarlo con otras canciones", nos cuenta.

Durante el confinamiento, muchos artistas se volcaron para, a través de su música, de la cultura, ayudar evadirnos de las terribles cifras de contagios y muertos que nos angustiaban. Para Sienna fue una presión añadida a su ansiedad: "todo el mundo se volcó en las redes sociales, a producir, cantar y tocar en streaming y sentía esa presión, esa ansiedad constante de producir, de generar contenido. Me frustraba por no cumplir con las expectativas que tenía en mi cabeza".

La música le ha ayudado a exteriorizarlo, a compartirlo para que el público pueda sentirse identificado con esos procesos tan comunes fruto del estrés y la frustración. Con Sienna hemos repasado sus canciones, unas letras oscuras, a pesar de esos ritmos claros y pegadizos de todas ellas. Sienna dice que no le canta al amor, que eso prefiere vivirlo en la intimidad. Él canta o "vomita" otros temas universales que tocan con todos nosotros: los miedos, el estrés, la ansiedad, la depresión, la inseguridad o la insatisfacción.

"La música puede ser terapéutica, pero hay que buscar ayuda fuera, con profesionales, y yo lo he hecho", subraya el cantante, que coincide con Vega, que también aborda la salud mental en su nuevo trabajo. "Esa ayuda me ha dado recursos para gestionar todos estos sentimientos, a aprender a vivir con más tranquilidad con esa autoexigencia insana, esa forma de boicotearme".

Sienna reclama a los políticos "democratizar la salud mental y a sus profesionales". Él es consciente de la importancia de la salud mental y lo trabaja con su banda. Porque la industria musical le ha jugado malas pasadas también, provocando que su proyecto sea hoy completamente autogestionado. "Presiones para tener el mejor directo, el mejor físico, managers que se han apropiado de los derechos de mis canciones... todo eso me ha generado más ansiedad y me hizo perder la cabeza y la perspectiva".

A este lado oscuro de la industria musical le dedica también un tema en Melancolic. Esto me va a matar, se llama la canción y el título lo dice todo. "Critico la ferocidad de la industria, la inmediatez, el sacar un tema y que al día siguiente parezca que se ha olvidado. Por eso mi proyecto es totalmente autogestionado".

Después de casi dos años de parón, Sienna prepara gira para presentar este EP, melancolic, y también temas de sus anteriores trabajos, entre ellos Tiempos de impacto, que quedó paralizado por la pandemia.