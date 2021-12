Junior Firpo: "Koeman me mentía, decía que entrenaba mal y que contaminaba el grupo"

El exjugador del Barcelona, Junior Firpo, que actualmente forma parte del Leeds United dirigido por Marcelo Bielsa, ha pasado por los micrófonos del 'Què T'hi Jugues' para hablar de su etapa como azulgrana donde coincidió con Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman. De este último ha señalado que le pedía explicaciones para saber por qué no le daba ningún minuto sobre el césped: "Le pido explicaciones a Koeman hasta que un día me empieza a mentir".

"En ese punto, cuando el entrenador te empieza a mentir y te das cuenta que te está engañando... pues para qué le vas a seguir pidiendo explicaciones si al final te va a engañar una y otra vez. Me miente porque me dice cosas que no tienen sentido, que entreno mal, que contamino el grupo... cosas así. Se lo puedes preguntar a cualquiera de los jugadores que siguen en la plantilla y coincidieron conmigo", ha detallado el lateral del Leeds de su etapa en el FC Barcelona. "No sé qué significa que contamino al grupo, supongo que se referiría a mi actitud. No sé en qué sentido un chaval joven que acaba de llegar va a contaminar a un grupo que lo ha ganado todo y llevan ahí toda la vida. Mi opinión no les va a cambiar en nada su manera de entrenar ni en absolutamente nada".

En este sentido, Firpo ha asegurado que llegó a perder la ilusión por el fútbol y que fue su familia y amigos la que le permitieron seguir adelante. "Había faltas de respeto, no solo a mi, sino a todos los compañeros. Nunca entenderé que después de un partido, cuando los suplentes entrenan al día siguiente, Koeman se quedara en su sala mientras nosotros estabamos entrenando", ha explicado mientras aludía a que jugadores como Pjanic —lejos del Camp Nou actualmente— también se habían quejado de estas misma actitud de Koeman. "Si yo te tengo que demostrar que tengo que jugar y tú no me pones... la única manera que tengo para demostrártelo es en los entrenamientos. Cuando entrena todo el grupo es más complicado, somos muchos, hacemos ejercicios rápidos y ellos están cansados de jugar el partido. El día que yo tengo para demostrarte que tengo ganas de jugar es el día después del partido donde entrenamos fuerte los suplentes... y tú no estas", ha señalado directamente al técnico holandés.

"No veíamos vídeos del rival. Ni con Valverde, ni con Quique, ni con Koeman. Se hablaba del rival, pero vídeo exhaustivo no. Alguna vez sí que abremos visto algún que otro vídeo de algún rival de un partido importante. Creo que tampoco veíamos vídeos de nosotros para mejorar. Con Bielsa vemos muchos, es antagónico. Tiene que haber algún punto medio", ha continuado.