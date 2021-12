Parte del Senado se ríe de un error de Montero y provoca su enfado: "Parece que estamos en el patio del cole"

La sesión de este jueves en el Senado estaba dedicada a debatir sobre los presupuestos generales del Estado, donde ERC ha sorprendido presentando varias enmiendas. El clima, como viene siendo habitual, es de crispación entre las diferentes formaciones, que se han lanzado numerosos reproches.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados ha sido protagonizado por María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. En uno de sus discursos, ha confundido la palabra 'derecha' con 'defensa': “Agradecer por la derecha, perdón por la defensa que ha hecho”.

Montero se equivoca y provoca carcajadas en el Senado: "Parece que estamos en el patio del colegio... no sé qué gracia tiene" pic.twitter.com/Kb1BFBpDKZ — El HuffPost (@ElHuffPost) December 9, 2021

Tras ello, se ha generado un murmullo y varias carcajadas entre los senadores de los partidos en la oposición, que ha terminado en un aplauso con un tono irónico, algo que no ha gustado en absoluto a la ministra: "Me van a permitir, que parece que estemos en el patio del colegio, no sé qué gracia tiene".