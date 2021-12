Maria Elena Fort: "Flipo que Nicestream dijera en un informe que yo organicé una campaña contra Bartomeu"

Esta mañana la vicepresidenta y portavoz de la Junta Directiva del Barça, Maria Elena Fort, ha visitado el 'Què t'hi Jugues!', a nueve días del referéndum del 'Espai Barça'. Este viernes, también, en la 'Llotja del 'Què t'hi Jugues!' hemos contado que uno de los informes de la empresa Nicestream aseguraba que existía una red estructurada en Twitter que iba en contra de Josep María Bartomeu y que estaba liderada por Elena Fort. "Estoy flipando. Me río. No tiene ningún sentido. Nunca he sido organizadora de nada. Hice una tasca personal de defensa de una gestión colectiva", ha dicho Maria Elena Fort a los micrófonos de SER Catalunya.

La vicepresidenta del FC Barcelona también ha analizado el referéndum del Espai Barça que se celebrará el próximo 19 de diciembre. "Espero que la participación sea muy alta", ha afirmado Elena Fort, quien ha destacado que el Espai Barça "no es un proyecto de esta junta, es un proyecto de club. Es una inversión y no un gasto". La vicepresidenta del club azulgrana ha defendido el proyecto porque, según ella, "el estadio tiene una vida útil que está prácticamente en su finalización", y ha advertido: "Si no se aprueba el Espai Barça, en los próximos años se deberá hacer una inversión de unos 400 millones de euros a fondo perdido".

Elena Fort ha detallado que, durante el segundo año de construcción del nuevo Espai Barça, es posible que el equipo no pueda jugar en el Camp Nou y que, en este caso, la opción más razonable es jugar en Montjuïc. "Lo más normal es ir a Montjuïc por la capacidad y por tener menos molestias para ir a los partidos, pero también tiene sus pros y sus contras. Montjuïc supone un gasto importante para el FC Barcelona. Es un estadio que necesita actuaciones para poder hacer partidos. Se está hablando con el Ayuntamiento de cuál sería el coste", ha dicho Fort en SER Catalunya.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta Directiva también ha hablado sobre el partido amistoso que el Barça debe jugar en Arabia contra Boca Juniors, que llega tras la reciente modificación de los estatutos del club que declara al Barça un "club que vela por la protección y promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Me genera una contradicción personal muy importante. Cuando se cerró el amistoso envié un WhatsApp y me quejé", ha dicho Elena Fort, quien ha añadido: "Tenemos que salvar al Barça, tengo que respirar y hacer cosas que a veces no nos parecen bien".