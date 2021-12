Luis Suárez estará listo para el derbi madrileño y Benzema es duda hasta el último momento

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, ya se entrenó este viernes con el grupo, un día después de que las pruebas radiológicas hubieran descartado que "sufre rotura alguna" en el aductor, con lo que apunta al derbi del próximo domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, aunque se desconoce si saldrá de inicio dependiendo de la evolución de esas molestias. Por su parte, Karim Benzema tendrá es duda hasta el último momento y se probará el sábado para tomar una decisión tras ejercitarse aún en solitario. El galés Gareth Bale sí que podrá reaparecer en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.

La recuperación de Suárez

El uruguayo Luis Suárez trabajó al completo al mismo ritmo que sus compañeros y va por buen camino a dos días del encuentro contra el conjunto blanco, en el que, en cambio, no estarán disponibles ni José María Giménez, previsiblemente, porque tampoco se ejercitó con el grupo este viernes por una contractura; ni Stefan Savic, por una lesión muscular; ni Sime Vrsaljlo, por una fractura en el arco cigomático; ni Ivan Saponjic, que se repone de una dolencia muscular; ni probablemente Kieran Trippier, ya en la parte final de su esguince de grado III en la clavícula izquierda.

El entrenamiento de ese sábado aparece como definitivo para saber si estará en el derbi Luis Suárez, que sufrió esas molestias en el partido del pasado martes en la Liga de Campeones frente al Oporto y que este jueves fue sometido a exámenes médicos para valorarlas. "Las pruebas han descartado que el atacante rojiblanco sufra rotura alguna, por lo que la evolución de su sintomatología marcará su disponibilidad para el derbi del próximo domingo. Luis Suárez seguirá realizando entrenamiento individualizado de readaptación y sesiones diarias de fisioterapia", expresó entonces el parte médico del club. Este viernes ya se entrenó con el grupo.

O.K. de Bale; Benzema, duda

El galés Gareth Bale demostró a su técnico, Carlo Ancelotti, que está en condiciones de reaparecer en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, para el que el Real Madrid mantendrá hasta el último momento la duda del francés Karim Benzema, que se probará el sábado para tomar una decisión tras ejercitarse aún en solitario.

Mientras Bale ha ido mejorando su tono físico y estará en la mano de Ancelotti la decisión final sobre su presencia en el derbi madrileño, Benzema cumple los planes marcados por la dolencia muscular que arrastra desde el pasado sábado en los isquiotibiales izquierdos y no será hasta el sábado cuando se determine si puede ser convocado o se pierde su segundo partido consecutivo.

El delantero francés, gran referente goleador del equipo madridista, siguió ejercitándose en solitario tanto en el gimnasio como sobre el césped este viernes en la Ciudad Real madrid. Pese a que sus sensaciones no son malas y no ha dado ningún paso atrás, el cuerpo técnico no tomará una decisión hasta la sesión matinal del sábado con la prueba a la que se someterá Karim. Según informan fuentes del club, la intención de Ancelotti es contar solamente con su jugador si está al cien por cien, descarta tomar ningún riesgo que pueda afectar a una dolencia mayor para Benzema, dada la situación del Real Madrid en Liga, líder aventajado sobre sus rivales.

El resto de la plantilla madridista se ejercitó con normalidad, aún sin Dani Ceballos que no ha cumplido los planes de Ancelotti que confiaba en que esta semana se sumase a la dinámica de grupo. Los disponibles realizaron ejercicio de fuerza en el gimnasio durante media hora para arrancar y ya en el césped trabajaron balón en ejercicios de posesión y presión con porterías pequeñas, según informa la web, antes de trabajo táctico y finalizar con la disputa de un partido en un campo de reducidas dimensiones.