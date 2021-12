'ARA': Albert Beinages, excoordinador del fútbol base del Barça, denunciado por abusos sexuales a menores

Albert Benaiges, excoordinador del futbol base del Barça, ha sido denunciado por abusos sexuales y vejaciones a menores, según ha informado el 'Diari ARA'. Una investigación del medio de comunicación catalán ha destapado este escándalo que se produjo durante sus 38 años como profesor de educación física en L'Escola Barcelona, en el barrio de Les Corts. Hasta sesenta testimonios han explicado su experiencia al medio, algo que provocó que se marchara Benaiges del club azulgrana el pasado 2 de diciembre.

El propio Benaiges, contactado en la investigación, niega cualquier tocamiento y reconoce que no repetiría nada de lo hecho en aquella época, aunque ha admitido que no volvería a "repetir nada" de lo que hizo durante esa época. “Nunca he hecho daño a nadie y si lo he hecho, no ha sido intencionadamente. Tengo un niño adoptado y cuatro acogidos; tengo la conciencia muy tranquila, nunca he forzado a nadie y he denunciado pedófilos”, afirma al ARA. También han hablado con varios futbolistas y entrenadores del Barça que negaron haber visto o vivido ninguna mala praxis por parte del ya excoordinador del club.

Algunas de las prácticas que relatan los testimonios son, presuntamente, masturbaciones junto a niños de 13 años, visualizaciones de películas porno, tocamientos y juegos de carácter sexual. Episodios que provocaron un "trauma" a al menos cuatro alumnos, tal y como se relata en este trabajo de investigación.

Este viernes una víctima presentó una denuncia y está previsto que lo hagan otros exalumnos en los próximos días.