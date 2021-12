La DGT te pone a prueba: ¿A qué vehículos deberías cederle el paso en el siguiente escenario?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a poner a prueba a sus seguidores y seguidoras de Twitter a través de un nuevo reto mediante el que pretende aclarar uno de los mayores quebraderos de cabeza de los conductores y conductoras. Y es que, desde que se construyera la primera en la región de Palmanova (Mallorca) en 1976, las rotondas y las intersecciones con "circulación giratoria" tienden a hacer dudar a quienes se enfrentan a las mismas.

Después de años y años recordándonos las claves para circular de forma correcta en el interior de una rotonda, desde ceder el paso a quienes estén dentro de la rotonda como situarse en el carril de la derecha para efectuar la maniobra de salida una manera rápida y sencilla, llega la hora de conocer un poco más qué son las intersecciones con "circulación giratoria". ¿Sabrías cómo actuar al enfrentarte a una de ellas?

¿A quién deberías cederle el paso en esta imagen?

En esta ocasión, la Dirección General de Tráfico comparte una imagen en la que podemos ver un vehículo aproximándose a la anteriormente citada intersección con "circulación giratoria. A continuación, y con el objetivo de poner a sus seguidores y seguidoras a prueba, el organismo les pregunta a qué vehículos debería cederle el paso antes de acceder en la misma. Y, como suele ser habitual, les ofrece hasta tres posibles respuestas.

#TestDGT En esta intersección con “circulación giratoria” que no es glorieta, ¿a qué vehículos debe ceder el paso?



A. A los que entren por la izquierda

B. A los que entren por la derecha

C. A los que están girando alrededor de la isleta#RepasoNormas #Seguridadvial pic.twitter.com/w6PdVxD4vE — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 2, 2021

En la primera de ellas, la Dirección General de Tráfico determina que deberíamos cederle el paso a aquellos vehículos que entren por la izquierda. A continuación, la DGT nos ofrece una segunda respuesta en la que queda reflejado que deberíamos cederle el paso a quienes entren por la derecha. Si no te suena ninguna de estas dos, tal vez te parezca más oportuna la tercera opción, que asegura que tenemos que cederle el paso a quienes estén girando alrededor de la isleta.

Enfréntate a otros retos: la DGT ofrece un gran número de test en su página web

En caso de que hayas seleccionado la segunda opción, has acertado. Tal y como explica la propia DGT a través de un segundo tuit, tendremos que cederle el paso a los vehículos que lleguen a la intersección desde nuestra derecha porque no se trata de una glorieta. Por lo tanto, y dado que no se trata de una rotonda, tendremos que encararla como si de una intersección se tratara.

#TestDGT Como no es una glorieta, se dede ceder el paso a los vehículos que lleguen a la intersección desde nuestra derecha. La respuesta acertada es la B. https://t.co/eECzmyszjM — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 6, 2021

¡Si todavía quieres más, la Dirección General de Tráfico te ofrece un sinfín de pruebas avaladas por la DGT que te ayudarán a prepararte de cara a un hipotético examen teórico. Todo ello a través de su página web, donde podrás encontrar una serie de cuestionaros para recordar conceptos sobre el permiso B de conducir e incluso otros más específicos. Por lo tanto, estas pruebas te permitirán refrescar conceptos antes de volver a subirte al vehículo tras meses parado como consecuencia del confinamiento e incluso conocer nuevas reglas.