Nuevo reto de agudeza visual: ¿Cuánto tiempo tardarás en encontrar a la rana?

La comunidad de Reddit necesita tu ayuda. Concretamente el usuario Just_a_Baryonyx, quien ha pedido la colaboración de los usuarios y usuarias del famoso foro para dar con una pequeña rana que se camufla a la perfección en un escenario casi perfecto. Y es que, como viene siendo habitual en este tipo de retos de agudeza visual, estar en el momento y en el sitio adecuado suele ser mucho más importante que cualquier otra habilidad relacionada con el camuflaje.

Durante estos últimos meses te hemos enfrentado a todo tipo de retos en los que te hemos invitado a encontrar de animales escondidos en la naturaleza. Desde leopardos de las nieves hasta insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. Una serie de animales que, sin duda alguna, destacan por su capacidad para esconderse en la naturaleza. También te hemos hablado de la habilidad de otros animales para pasar desapercibido en casi cualquier escenario gracias a su habilidad para estar en el sitio y momento adecuado. Desde perros y búhos hasta zorros y gatos de todo tipo. ¿Serás capaz de dar con la rana?

La rana es uno de los anfibios que destacan por su capacidad para camuflarse

En esta fotografía asistimos a un escenario un poco caótico lleno de hierbajos, palos y demás maleza. Una imagen en la que también se esconde una pequeña rana... y todo ello gracias a una coloración que resulta de los más efectiva en este escenario. A día de hoy existen cuatro tipos de camuflaje. Entre ellos podemos encontrar algunos como la inmovilidad, que consiste en permanecer completamente quieto en un mismo lugar para acabar confundiéndose con el entorno, hasta la coloración.

Y es que, por sorprendente que parezca, hay varios animales que son capaces de adaptar su cuerpo a los tonos del hábitat en el que se encuentra para pasar completamente desapercibido delante de sus posibles depredadores. Por otro lado, también podemos encontrar otro tipo de habilidades como el camuflaje por cripsis del patrón, que llevan a los animales a simular las texturas que le rodean, y la cripsis no visual, que potencia el camuflaje mediante la alteración tanto de olores como de sonidos.

¿Has encontrado ya a la rana oculta en la fotografía?

En esta ocasión, la rana destaca por ser un animal que puede presentar un color de piel que se acopla a la perfección con el escenario que vemos en pantalla. Si no paras de buscar al anfibio entre la maleza, te recomendamos que eches el freno. Tal vez deberías fijarte en zonas un poco más embarradas, donde será más fácil encontrar al animal. Si todavía no lo has encontrado, a continuación te ofrecemos la solución.

La rana estaba oculta entre la maleza. / Reddit

La coloración del animal le ha permitido pasar completamente desapercibido en un escenario como este. Esto, unido al hecho de que la imagen sea cuanto menos caótica, ha ayudado al hecho de que la rana haya desaparecido al ojo humano.