Mauricio Pochettino: "Ojalá Sergio Ramos pueda jugar antes de fin de año"

Sergio Ramos vuelve a ser ausencia en la convocatoria de Mauricio Pochettino para enfrentarse al Mónaco. El de Camas ha disputado dos partidos en los últimos siete meses. Uno con el Real Madrid ante el Chelsea y uno en su debut con la camiseta del PSG frente al Saint Ettiene.

Las sensaciones respecto a una posible lesión no son buenas. El club ha emitido comunicados en los que afirmaba ser baja debido a "cansancio muscular", sin embargo, el propio Pochettino ha emitido un mensaje en la rueda de prensa previa al partido frente al Mónaco un tanto desesperanzador.

"Esperemos que la evolución sea buena y que pueda estar con el equipo antes de que termine el año. Ese es el objetivo. Después, sobre si jugo demasiado ante el Saint-Étienne, creo que no fue excesivo. Él se sentía bien. Era un partido en el que la segunda parte la jugamos con un jugador más".

La causa para Pochettino, la falta de continuidad del defensa ex del Real Madrid: "El nivel de exigencia física no era tan elevado como cuando juegas contra once. Son estas cosas que a veces suceden. Llevaba mucho tiempo sin jugar. No creo que sea la causa esa"