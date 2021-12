Este fin de semana el periodista Albert Llimós ha publicado una investigación en el 'Diari ARA' en la que ha destapado 20 años de abusos de Albert Benaiges, ex entrenador de las categorías inferiores del FC Barcelona, en la 'Escola Barcelona'. Unos sesenta exalumnos describen las prácticas de Benaiges, pero los últimos días esta información ha ido evolucionando y cada vez son más las personas que deciden hacer el paso de denunciarlo.

Este lunes, en 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya, hemos hablado con un exjugador de la UE Sants, quien fue víctima de los abusos de Benaiges en las categorías inferiores del club. "Mi intención es denunciar lo que viví. Todo lo que está saliendo me ha hecho recordar y entender muchas cosas que cuando me pasaron no las entendía", ha explicado el testimonio.

"Al contar que Benaiges abusó de mí, mi vida fue un infierno. Creo que fui la primera persona que le paró los pies", ha explicado la víctima de los abusos de Benaiges en la UE Sants. "Todo lo que él decía iba a misa. Es muy bueno en lo suyo, pero era todo una máscara, su finalidad era otra", ha añadido.

El testimonio de los abusos de Albert Benaiges ha explicado en el 'Què t'hi Jugues!' qué situaciones vivió él con su exentrenador en la UE Sants: "Yo en el Sants era un niño de 12-13 años. Albert nos hacía desnudar a todo el equipo con la excusa de que nos tenía que hacer la revisión médica. Él se sentaba en una silla, ponía una báscula entre sus piernas y nos ponía a todos en fila. Nos hacía ir uno a uno, te subías encima de la báscula y su cara estaba a 3 cm de mis partes. Yo veía como olía a los niños que se subían a la báscula".

La víctima ha explicado en SER Catalunya como se sintió y qué consecuencias sufrió en aquel momento. "Me reboté y eso tuvo consecuencias. No volví a jugar a fútbol. Yo era un niño de 13 años, yo no entendía por qué no jugaba, porque me hablaba mal o porque me humillaba. Fue un maltrato psicológico permanente durante un año", ha afirmado el testimonio en el 'Què t'hi Jugues!'