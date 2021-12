"No estamos en 'El Hormiguero'": el rifirrafe entre Rufián y Rajoy durante la comisión Kitchen

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido este lunes en el Congreso sobre la trama de espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, que se enmarca en la comisión Kitchen. Tras asegurar que nunca conoció al excomisario José Manuel Villarejo ni se mandó mensajes con él, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha acusado de mentir y ha comenzado un tenso enfrentamiento entre ambos.

"La segunda cosa que le quiero decir y me duele porque yo a usted le he respetado mucho como parlamentario, no como presidente, ¿por qué miente? ¿Sigue sosteniendo que no existe ninguna sentencia que condene o declare la caja b o una financiación ilegal del PP?", le ha espetado Rufián.

Rajoy ha evadido la pregunta y le ha respondido con un juego de palabras que le caracteriza: "Usted no puede venir aquí y preguntarme por qué miente, es que no me lo puede peguntar porque usted da por hecho que yo miento, con lo cual usted miente", le ha respondido.

"Señor Rajoy, no se ponga nervioso"

Tras un diálogo, Rufián ha decidido pasar a la siguiente pregunta y ante las continuas interrupciones, le ha dicho: "Señor Rajoy, no se ponga nervioso". "Usted ha declarado que no hay ninguna sentencia que condene al PP por financiación ilegal y se la acabo de dar y cuando le han preguntado por Villarejo ha dicho que no lo conocía. ¿Cuándo entró en el Gobierno?", ha continuado.

Rajoy ha insistido diciendo que no conocía al excomisario y Rufián le ha recordado cuando entró como diputado: "¿En el 81 no era diputado?" "No, en el 86, como usted está nervioso confunde el 2001 con el 1981. No soy tan mayor", le ha replicado el expresidente del Gobierno,

"Yo estoy bastante tranquilo, lo que usted no puede decir es que desde que llegó al Gobierno ya estaba dando palos por ahí. ¿Conocía al señor Villarejo?", ha insistido Rufián a lo que Rajoy ha vuelto a responder de forma tajante: "No". "Ah vale, siguiente pregunta", ha desistido el portavoz de ERC y ahí es cuando el 'popular' ha estallado:

"No estamos en El Hormiguero, eh señor Rajoy"

"Qué fino, qué barbaridad. Bueno, me callo", ha dicho Rajoy. Rufián no se ha quedado callado y ha querido saber a qué se refería: "¿Qué es una barbaridad?" "Nada, nada", contestaba Rajoy. "No, suéltese", insistía Rufián. "No se preocupe usted, no se de por aludido que se vive más feliz", ha respondido Rajoy jaleado por sus compañeros de partido. En ese momento Rufián no se ha podido resistir y le ha espetado: "No estamos en El Hormiguero, eh señor Rajoy".

El interrogatorio por parte de Rufián ha continuado aunque sin ninguna respuesta clara de Rajoy, y en dos ocasiones más, el portavoz de ERC ha vuelto a recordarles que no estaban en el programa de Pablo Motos.