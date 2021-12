La caja b del PP es una verdad judicial incontestable

La existencia de una caja b en el PP entre 1990 y al menos 2008 es una verdad judicial incontestable, a pesar de lo afirmado este lunes por Mariano Rajoy en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen que se sigue en el Congreso de los Diputados.

La caja b del PP y no de Bárcenas, fue considerada probada por la Audiencia Nacional en 2018, en el primer juicio de la Gürtel. Y era necesaria su demostración, tal y como afirmó el tribunal, para poder probar que el extesorero se apropió de parte de su dinero. Si no había caja b, no podía existir el delito de apropiación indebida por el que fue condenado.

Esos hechos fueron corroborados en octubre del año pasado por el Tribunal Supremo. En su sentencia firme, el Alto Tribunal relata en la página 1.077 de las 1.800 del fallo que "el tribunal ha contado con prueba válida y suficiente para probar la existencia de una caja b en el Partido Popular".

Y más recientemente, de nuevo la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, en su sentencia por el pago en negro de la sede central del partido ubicada en la madrileña calle de Génova 13, también la consideró acreditada. En su página 389 el tribunal escribió que "el dinero era del PP y Bárcenas era un mero custodio" de esa caja b.

Rajoy ha intentado precisar después que ningún tribunal ha condenado al PP por su caja b. Pero es que no es delito tener una doble contabilidad. Pueden ser delictivos los usos si se opera con dinero negro por encima de los límites legales, y así ha quedado confirmado en tres sentencias que subrayan que la caja b existió. Que era del PP, y no de Luis Bárcenas.