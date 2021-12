Busquets, Alba, De Jong, Benzema y Alaba, en la preselección del mejor once del mundo

Los jugadores del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Frenkie de Jong y los del Real Madrid Karim Benzema y David Alaba figuran entre los 23 más votados para formar el once mundial 2021 de la FIFA y FIFPRO, que se desvelará el lunes 17 de enero de 2022 durante la ceremonia de los premios 'The Best'.

FIFPRO y la FIFA solicitaron a los jugadores profesionales de todo el mundo que votaran para elegir a los mejores en cada demarcación en su opinión y la relación con los tres porteros, seis defensas, seis centrocampistas y seis delanteros con mayor número de votos se hizo pública este martes (por orden alfabético).

La FIFA indicó que por primera vez en 17 años FIFPRO ha reducido la preselección de 55 a 23 jugadores, para representar un equipo de real que, por lo general, incluye esta cifra. También señaló que el once mundial de 2021 lo compondrán finalmente el portero, los tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros que reciban el mayor número de votos en su respectiva alineación y el puesto restante se asignará al jugador que no haya sido seleccionado en su alineación y que haya obtenido mayor número de votos.

Porteros:

Alisson Becker (Brasil/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Defensas:

David Alaba (Austria/FC Bayern München/Real Madrid CF)

Jordi Alba (España/FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool FC)

Dani Alves (Brasil/Sao Paulo FC/FC Barcelona)

Leonardo Bonucci (Italia/Juventus FC)

Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC)

Centrocampistas:

Sergio Busquets (España/FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC)

Frenkie de Jong (Países Bajos/FC Barcelona)

Jorginho (Italia/Chelsea FC)

N'Golo Kante (Francia/Chelsea FC)

Delanteros:

Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC)

Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München)

Romelu Lukaku (Bélgica/FC Internazionale Milano/Chelsea FC)

Kylian Mbappe (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar Junior (Brasil/Paris Saint-Germain)