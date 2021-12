Dani Alves vuelve en la derrota del Barça frente al Boca Juniors en la Maradona Cup

Boca Juniors se ha hecho con la Maradona Cup tras imponerse al FC Barcelona en la tanda de penaltis. En un partido en el que Xavi rotó mucho, se decantó desde la pena máxima tras los tantos de Jutglá y Zeballos.

A lo largo del encuentro, el técnico egarense no dio ningún minuto a los que posiblemente compondrían un once titular. Ter Stegen, Araujo, Piqué, Frenkie de Jong, Gav, Nico, Dembélé, Abde... no jugaron en el encuentro que se celebró en Riad, capital de Arabia Saudí. El principal aliciente de este choque fue ver a Dani Alves, que completó los noventa minutos. El lateral brasileño empezó en el costado derecho y acabó como centrocampista en una buena actuación del futbolista.

En las rotaciones del encuentro, Xavi probó a Demir como interior por la derecha, con Dest como extremo izquierdo, Jutglá como extremo derecho y Coutinho de falso delantero centro. Tras el descanso, el brasileño volvió a una posición más natural y Jutglá, de 9, anotó el gol azulgrana. Por otro lado, Boca, en el 77, instauró el empate con una buena jugada al primer toque que remató Zeballos delante de Neto.

En el lanzamiento de penaltis, el conjunto argentino no falló ningún lanzamiento, mientras que los canteranos Pereira y Jaime sí que erraron los suyos. De esta manera, Boca Juniors alzó la primera edición de la Maradona Cup.