El PSOE rechaza tramitar la Ley de Vivienda promovida por colectivos sociales y Podemos retira su firma

El PSOE ha anunciado este martes que no apoyará la toma en consideración de la Proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, un texto promovido por sindicatos y organizaciones sociales de forma alternativa a la Ley de Vivienda aprobada en Consejo de Ministros, ya que, en opinión de los socialistas, "una proposición de ley así debe respetar, sin fisuras, el marco constitucional".

Así lo ha expresado el diputado del Grupo Socialista Ignacio López durante el debate de toma en consideración de esta proposición de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados -impulsado por la Plataforma Iniciativa Ley Vivienda, formada por organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinos, UGT, CCOO y Facua, entre otras- y que fue llevado a la Cámara Baja por Unidas Podemos, junto a otros socios del Ejecutivo como Más País, Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias.

Podemos retira su firma del proyecto

Eso sí, este mismo martes Unidas Podemos ha decidido retirar su firma de la ley de los colectivos sociales, dejando de ser grupo proponente, con el fin de allanar un acuerdo con el PSOE a partir del texto aprobado en Consejo de Ministros. Precisamente, el Ejecutivo aprobó hace semanas una Ley de Vivienda que tendrá que ser debatida también en el Parlamento, una cuestión que desbloqueó el apoyo de Unidas Podemos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. En todo caso, este texto es "insuficiente" para los sindicatos y organizaciones sociales que han impulsado el alternativo al del Ejecutivo.

"Una proposición de ley como esta debe respetar, sin fisuras, el marco constitucional sin invadir competencias autonómicas y tampoco debe bordear otros derechos constitucionales que también deben respetarse", ha afirmado durante el debate el diputado socialista Ignacio López. Además, ha recordado que "el conjunto del Gobierno de España ya aprobó en octubre el Anteproyecto de la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, que tiene muchos de los elementos que contiene esta proposición y, en pocas semanas, esperemos su pronta aprobación definitiva".

"Muy pronto vamos a tener la primera ley por el derecho de vivienda de la democracia. Será un derecho y no una mercancía y será el quinto pilar del estado del bienestar", apostilló el parlamentario del PSOE. Mientras, la parlamentaria de Unidas Podemos Pilar Garrido ha cargado contra el PP, preguntándole "dónde estaban cuando se firmaban hipotecas basura y cuando se generó la burbuja inmobiliaria". Igualmente, ha apuntado que ahora hay una "gran oportunidad" para mejorar las políticas de vivienda y "cambiar la historia".

Más País o ERC, a favor

Desde los partidos favorables a la propuesta de las organizaciones sociales, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha denunciado que "es evidente que el mercado de la vivienda no está funcionando. Es evidente que causa mucho dolor, deja a mucha gente fuera de los derechos de ciudadanía y complica para la mayor parte de la gente tener un proyecto vital o formar una familia". Además, ha señalado que la vivienda es un "problema económico" que "no se resuelve con más liberalización", resaltando que "en España, de cada cinco casas que se venden, solo una está destinada a ser un hogar", lo que "distorsiona el mercado y deja en papel mojado el derecho a la vivienda".

La diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera ha apuntado que "el texto intenta amparar el derecho a la vivienda para que como sucede hasta ahora, no se convierta en un bien de mercado que solamente sirve para el lucro y el enriquecimiento". A su juicio, "si no cambiamos las bases del contrato social, vamos a dejar al 90% de la gente fuera" porque "son los grandes tenedores los que están parando la lógica de eso que dicen que funciona tan bien que es el mercado".

Así, el pleno del Congreso ha rechazado la toma en consideración de la proposición de Ley de Garantía del Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada que elaboraron más de 120 organizaciones sociales, lo que impide su tramitación parlamentaria después de que Unidas Podemos (UP) retirara su firma del texto. No obstante, a falta de la votación, la iniciativa del movimiento social sí recibirá los votos a favor de UP, que ha quitado su firma porque el PSOE se lo ha pedido, según fuentes parlamentarias, ya que en pocos días está previsto que el Consejo de Ministros remita a la cámara el anteproyecto de ley de vivienda pactado por los socios de gobierno.