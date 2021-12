El 'Kun' Agüero anuncia su retirada: "He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento duro"

Sergio 'el Kun' Agüero, de 33 años, ha comunicado oficialmente su retirada del mundo del fútbol debido a una dolencia cardiaca. "Esta conferencia es para comunicarle que he decidido dejar de jugar al fútbol", ha dicho el jugador argentino, entre lágrimas, que lo ha anunciado público en un acto en el Camp Nou al que han asistido sus compañeros y viejos conocidos como Pep Guardiola, que le entrenó en el Manchester City. "Lo primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión. Es un momento muy duro", ha continuado.

El pasado 30 de octubre Agüero tuvo que pedir el cambio durante un partido de liga contra el Alavés debido a que le faltaba el aire. Las pruebas confirmarían una dolencia cardiaca que los profesionales han estado estudiando con detenimiento desde entonces, hasta que le han comunicado al futbolista que seguir jugando al fútbol a nivel profesional no es aconsejable. "Las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica me dijeron que había una posibilidad muy grande de no seguir y ya empecé a mentalizarme. No fue fácil. Cuando me llamaron para darme la noticia definitiva, yo seguía teniendo esperanzas. Pero pensando en frío, era lo mejor. Ahora estoy bien, pero fue difícil", ha relatado el 'Kun'.

Laporta, que ha acompañdo al jugador en este momento, le ha mostrado su apoyo: "Estoy aquí a tu lado pero es como si estuvieran los representantes de Independiente, Atlético Madrid y City. Han venido en representación. Creo que nos hemos quedado con las ganas en el Barça pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo. Has sido un jugador de reconocimiento mundial y lo que has sembrado, que ha sido mucho, seguro que lo vas a recoger en esta nueva etapa que comienza. Te lo mereces y te deseamos lo mejor". Durante la rueda de prensa ha recordado sus goles y momentos más importantes como profesional donde ha destacado un tanto "muy lindo" con Independiente a Racing cuando tan solo tenía 17 años —"no tengo nada en contra de Racing", ha bromeado—, otro con el Atlético en la Europa League, el mítico gol con el City que dio su primera Premier ante el QPR y la última Copa América. También ha tenido palabras para su primer y único gol con la camiseta azulgrana, que fue contra el Real Madrid. "Por último, me quedo con el gol al Madrid, el último. No está mal, ¿cuál fue tu último gol?", ha dicho entre risas.

"Es positivo que me lo hayan detectado a tiempo y poder estar aquí. Es momento de ser feliz fuera del fútbol y disfrutar de las cosas que nos perdemos los futbolistas", ha valorado Agüero, quien pasó por Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona y Selección Argentina, y que ha anotado un total de 427 goles en 768 partidos, según informa Opta. Fue en el City donde consiguió el grueso de goles y de premios, donde hizo 260 tantos. En el Barcelona llegó a marcar un gol, ante el Real Madrid, y jugó un total de cinco encuentros, entre ellos el último de su carrera contra el Alavés.

"Es por el problema que tuve hace un mes. Estuve en buenas manos de los médicos, que me han dicho que era lo mejor. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha".

"Mi sueño era jugar en Primera división y nunca pensaba llegara a Europa".

"Quiero agradecer a Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. Todos me han tratado muy bien. Y, claramente, a la Selección Argentina que es lo que amo".

"Hice todo para ganar. Gracias a mis compañeros por ayudarme a ello".

"No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y que quiere lo mejor para mi".

"También quiero agradecer a los periodistas, a los que me trataron bien y a los que me criticaron. Gracias a todos, me quedo con muchísimas cosas bonitas".

"Me siento bien ahora mismo. Las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica me dijeron que había una posibilidad muy grande de no seguir y ya empecé a mentalizarme. No fue fácil".

"Hice todo lo mejor para mí y para el club. Siempre digo que al final el jugador debe pensar en un equipo y no en individual. Todo lo que hice fue para ayudar al club".

"Un gol muy 'lindo' que hice con Independiente, que fue contra Racing, no tengo nada en contra de ellos. Luego me quedo con un gol con el Atlético de Madrid en la Europa League. Además, el gol con el City contra el QPR, que nos dio la primera Premier. El último gol con el que me quedo es uno en la Copa América. Venir al Barcelona era lo que estuve buscando desde hace años y hizo muy feliz. Por último, me quedo con el gol al Madrid, el último".

"Es positivo que me lo hayan detectado a tiempo y poder estar aquí. Es momento de ser feliz fuera del fútbol y disfrutar de las cosas que nos perdemos los futbolistas. No es fácil se jugador de fútbol. Todos los días ir a entrenar, viajar y después jugar. Todo el mundo debería tener un respeto enorme a los jugadores de fútbol. Seguiré vinculado al fútbol, seguro. Ahora podré disfrutar más de la vida".