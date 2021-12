Onana vuelve a jugar: "Es increíble cómo por una pastilla de 40 miligramos te puedes destrozar tu vida"

André Onana, guardameta del Ajax y excanterano del FC Barcelona, ha vuelto a jugar al fútbol tras 297 días. El camerunés fue sancionado por la UEFA el pasado 5 de febrero con un año sin competir, tanto con su club como con la selección después de encontrar la sustancia furosemida en su orina tras un control en octubre de 2020. El portero ha concedido varias entrevistas esta semana, entre ellas al diario 'Sport' y a 'Marca', donde ha explicado qué paso con la sanción que recibió, así como qué pasará con su futuro. "Es increíble cómo por una pastilla de 40 miligramos te puedes destrozar tu vida... Te tienes que comer todo lo que sale y dice la gente. Fue tan duro que hasta, a veces, dudaba de mí y pensaba:'¿Seré un drogadicto?', ha explicado.

Según ha relatado el futbolista africano, todo comenzó con un dolor de cabeza tras un partido con la Atalanta: "Fui a tomarme un medicamento que me habían recetado (Litacol), pero mi mujer, que acababa de dar a luz, tenía una pastilla parecida (Lasimac) que se usa para la retención de líquidos y yo me la tomé sin querer. Ese día fui el primero en hacer el control antidoping e irme a casa. Cuando un mes después, estando con Camerún, me comunicaron el positivo, le dije al doctor: 'Seguro que te has equivocado. He hecho más de 23 controles en mi carrera'. Cuando me contó que había dado positivo por furosemida contesté: '¿Qué es eso?'. Fue mi mujer la que me dijo: 'André, son las pastillas que me recetó el médico'", ha señalado. El guardameta del Ajax tuvo que crear un equipo de la nada para poder seguir en forma, ya que no podía entrenar con entrenadores titulados.

"En menudo marrón te has metido por un error tonto", pensó en el momento. "La UEFA reconoció que fue un error involuntario, que esa pastilla no te ayuda a mejorar el rendimiento. El fútbol y la vida no son fáciles. Esas equivocaciones se sancionan y me tocó pagarlo", ha explicado, aunque también ha señalado que fue una "barbaridad" la sanción del TAS pese a que la rebajó de 12 meses a 9. "¡Estaba en el mejor momento de mi carrera! No necesitaba tomar nada. Mejorar, ¿para qué? ¿Para ser el mejor del planeta?", ha añadido.

Su futuro... ¿en el Barça?

"Sé que acabaré jugando algún día en el Camp Nou", ha asegurado Onana, quien ha sealado que sigue estándo en conctacto con el club donde creció. Sin embargo, y pese a los rumores de un posible principio de acuerdo para irse al Inter de Milán tras su paso por el Ajax, el camerunés ha dicho que "se habla de muchísimas otras cosas, también se habla del Arsenal, del Barça, obviamente. De momento, no hay nada". "El Barça es mi casa y siempre ha habido contactos. Es mi casa y me he criado allí. Si es el Barça, será el Barça. Se está muy bien en el Barça, fuera de ahí también hay vida, pero también hace mucho frío. Estando en el Barça lo tienes bastante fácil", ha continuado.

Sobre Ter Stegen, actual portero del Barça, ha dicho que "lo está haciendo muy bien" pese a que muchos dedos le señalan en las últimas derrotas azulgranas. "El portero del Barça siempre va a ser uno de los mejores del mundo, sea Ter Stegen o quien sea. Es complicado jugar en un club tan grande. Ter Stegen lo está haciendo muy bien, es joven todavía y aún será más difícil. Si no hay hueco, nadie podrá entrar", ha concluido.