"¿Mbappé o Haaland? El madridismo por la calle pide a Haaland"

Dos de los periodistas que cubren la información del Real Madrid en la Cadena SER, Javier Herráez y Antón Meana, han debatido en SER Deportivos sobre la actualidad que envuelve al equipo entrenado por Carlo Ancelotti y su futuro, vinculado principalmente a dos nombres propios: Haaland y Mbappé.

¿Si el madridismo tuviera que elegir entre Mbappé y Haaland?

Herráez: “El madridismo te pide a Haaland porque tiene mucho gol. Mbappé les encanta, pero te piden a Haaland. No sé quién hace más falta, pero la gente en la calle te pide a Haaland".

¿Con Benzema así cabe Haaland en el Real Madrid?

Javi Herráez: “Sí, sí, cabe perfectamente. Benzema juega con cualquiera y Haaland también”.

Antón Meana: “Cabe Haaland, pero no Haaland y Mbappé, y como creo que Mbappé va a venir, te diré que no. No caben todos a la vez, no puedes tener en la plantilla a Mbappé, Vinicius, Haaland, Benzema, Rodrygo…”.

El que manda en el Madrid, ¿a quién prefiere?

Meana: “Sin ninguna duda, a Kylian Mbappé. Por todo. Florentino tiene claro que el único jugador por el que merece la pena pagar una barbaridad es Mbappé".

Ahora mismo, ¿quién pesa más en el Madrid: Benzema, Vinicius o Courtois?

Herráez: "Presente, pasado y futuro porque los tres pesan muchísimo. Creo que Vinicius va a ser el mejor jugador del mundo".

Meana: "Aquí manda Benzema. Courtois es fundamental y Vinicius es la alegría del equipo, pero el líder es Benzema y se le ve en el campo, en cómo se mueve, cómo habla, este es el Madrid de Benzema".

Estamos a 15 días del mercado invernal. ¿A quién pondriaís en el mercado de salida?

Herraez: "Si llaman a la puerta y me dicen, ‘me quiero llevar a Hazard, Isco, Marcelo o Bale’, pues hay que ser prácticos y si se quieren marchar, que se marchen. Hay jugadores que tienen un contrato porque se lo han ganado a lo largo de los años, pero en este momento no están rindiendo y están muy por debajo de lo que están ganando".

Meana: "El problema es que muchos terminan contrato. Yo me quitaba de encima a todos, a Marcelo, a Isco… Además, yo me quitaba de encima a todos y creo que merecen salir por la puerta de atrás por su comportamiento. Creo que salir en enero sería un final acorde a su comportamiento en el Real Madrid. Menos a Bale, que igual un día le engañas y te mete un golazo igual te sirve para eliminar al PSG, yo al resto de los que terminan contrato intentaba sacármelos".