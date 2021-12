Domènec Torrent: "Agüero quería el futbol y disfrutaba de los partidos y los entrenamientos"

Esta mañana Sergio 'el Kun' Agüero ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol en un acto en el Camp Nou. En el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya hemos hablado con una persona que lo conoce bien, Domènec Torrent, uno de los miembros del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, donde coincidió con el futbolista argentino. "El Kun Agüero es un jugador y una persona que tiene un corazón muy grande, compañero de sus compañeros y un jugador muy competitivo", ha dicho Torrent.

"Es una lástima para el Kun, que un jugador con su recorrido no haya podido escoger el momento de su retirada", ha lamentado el técnico, quien estaba convencido de que aún le quedaban años de futbol. "Creía que era un jugador que aún tenía mucho recorrido, aún le quedaba fútbol y goles por delante, y en un fútbol como el del Barça, con espacios cortos, aún más. Desgraciadamente, él no ha escogido cuando retirarse, pero no tengo ninguna duda que hubiera ayudado mucho al Barça", ha dicho Domènec Torrent en SER Catalunya.

El técnico también ha querido destacar el gran nivel futbolístico del Kun Agüero: "De los últimos 10 años, ha sido uno de los mejores '9' del mundo. En una liga tan exigente como la Premier League, es un jugador que ha marcado diferencias todos los años que ha estado allí. En el Manchester City será recordado eternamente".

Domènec Torrent ha explicado en el 'Què t'hi Jugues!' la importancia que ha tenido Pep Guardiola en la mejora del rendimiento de Agüero. "Tengo la sensación que Pep lo mejora todo, a los jugadores y al juego. Este es el gran legado que dejará Pep en el mundo del futbol. Evidentemente que un entrenador como Pep le ayudó", ha explicado y ha destacado también la exigencia del futbolista argentino. "La gran sorpresa con el Kun fue que era un jugador muy atento a todo. Es un jugador que se cuida mucho. Cuando le veías entrenar, competir, lo atento que estaba a las indicaciones del entrenador, te hacía sentir que era un jugador que quería el futbol, quería el juego y que le gustaba y disfrutaba de los partidos y los entrenamientos", ha dicho Domènec Torrent.