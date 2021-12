Casado, a Sánchez: "¿Qué coño tiene que pasar en España para que asuma una responsabilidad?"

La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha comenzado este martes con las palabras malsonantes con las que el líder del PP, Pablo Casado, se ha dirigido al presidente del Gobierno: ¿"Tanta chorrada de niñes y huelga de juguetes pero deja desprotegidos a los menores. Como diría usted: ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?".

Se refería Casado a la familia de Canet de Mar (Barcelona) a la que los tribunales han reconocido el derecho de su hijo a recibir un 25% de las clases en castellano y al episodio de acoso denunciado por esta familia que está investigando la Fiscalía.

En su intervención, el líder del PP ha mostrado su asombro por el caso del niño de Canet de Mar: "Usted es padre y yo también. No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle". "¿Por qué no obliga a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales o usted cumple sus responsabilidad constitucional con el artículo 155? Si no lo hace usted, les denunciaremos por desobediencia, pero es que si hace la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted", ha advertido.

Ante las palabras de Casado, Pedro Sánchez ha rechazado la crispación y los insultos: "Yo le respeto frente a toda la crispación, insultos, insidias que todos los miércoles profiere usted en estas Cortes Generales. Este es un Gobierno que rinde cuentas ante el Parlamento". "Señor Casado, ¿cuántos cafés lleva usted ya a lo largo de esta mañana?", ha dicho Sánchez.

Debate sobre el estado de la nación

Casado ha preguntado también a Sánchez sobre el momento en el que se celebrará el debate sobre el estado de la nación (lleva siete años sin convocarse). El presidente le ha respondido que su Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento y que se celebrará el próximo año.

Esta semana el Ejecutivo ha concretado que será en el próximo periodo de sesiones, es decir, en el primer semestre de 2022.

Tras recordar las veces que ha comparecido en el Congreso y el Senado durante la legislatura, Sánchez ha señalado que el debate sobre el estado de la nación no se ha celebrado antes por la sucesión de elecciones y por la pandemia. "Es bueno que España vaya recuperando la normalidad democrática y eso es lo que vamos a hacer el próximo año celebrando ese debate", ha añadido.