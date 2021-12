El primer día de la vacunación infantil deja largas colas y una gran acogida: "España volverá a ser ejemplo"

El día 15 de diciembre estaba marcado en el calendario por muchas familias y en especial por los más pequeños. Y es que la vacunación infantil contra el coronavirus ha comenzado este miércoles en toda España, con una respuesta muy positiva entre los menores y sus familias, que han animado a aquellos que tenían ciertos temores a recibir el pinchazo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado presente en el inicio de la campaña de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años y lo ha hecho en un centro de salud de Toledo donde ha subrayado la "extraordinaria" respuesta de las familias para vacunar a sus hijos y se ha mostrado convencida de que seguirá así.

Una idea que ha remarcado también el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convencido de que con las vacunas pediátricas "España volverá a ser ejemplo ante el mundo de vacunación", como ya ocurrió con mayores y jóvenes. Además, Darias ha elegido acudir en este día importante para la vacunación en España a la misma autonomía en la que hace casi un año se vacunó Araceli, la primera española en inmunizarse contra el coronavirus.

En esta comunidad, el gobierno regional ha tenido que prorrogar esta tarde en los centros educativos de Toledo, Cuenca y Guadalajara la vacunación, ya que a la hora de finalización prevista, las 18.00 horas, había largas colas.

"Yo tenía mucho miedo, pero me han agarrado el brazo, me han dicho que mirara para otro lado y no me ha dolido... Luego, cuando he visto que no me dolía, ya cuando me pongan la segunda dosis, ya no tendré miedo", ha comentado Lucía García, una de las niñas segovianas vacunadas este miércoles.

Otras madres insistían en la responsabilidad de vacunarse, como Isabel Alonso, que salía a las cuatro de la tarde de este miércoles del pabellón Pedro Delgado de Segovia con su hijo, Alberto Sánchez, recién vacunado. Cuando los periodistas le han preguntado por qué había decidido poner la vacuna a su hijo, ella ha respondido que lo hacía "por todos".

Castilla y León confía en que todos los niños de entre cinco y once años de la Comunidad, unos 140.000, puedan tener administrada la primera de las dos dosis de la vacuna a final de enero, si llegan los viales que ha comprometido el Ministerio de Sanidad.

En Extremadura los niños han comenzado a ser vacunados en 61 colegios extremeños, con unos padres expectantes pero en general convencidos de la necesidad de inmunizar a sus hijos. Según el Gobierno regional, la autorización para vacunarlos ha sido "masiva", y se prevé llegar a los 30.000 niños vacunados antes de las vacaciones.

También ha elegido vacunar en las aulas la Comunitat Valenciana, donde la jornada ha transcurrido en un ambiente de seriedad y compromiso por parte de los alumnos, que hacen un paréntesis de unos 30 minutos para recibir la primera dosis y regresan de inmediato a su rutina escolar. Un total de 10.016 escolares de 159 centros educativos han recibido ya la primera dosis de la vacuna. Entre el 60 y el 80% de los padres valencianos han autorizado, por el momento, la vacunación de sus hijos contra la COVID, según los primeros datos recogidos por la Conselleria de Sanidad.

"Yo trabajo en un instituto y creo que tengo más riesgo de contagio. Prefiero que mis hijos estén vacunados. Cada uno que haga lo que crea, pero creo que es alargar lo inevitable, porque al final nos pedirán el pasaporte COVID para todo. Es mejor prevenir le diría a los padres que no estén convencidos", aseguraba Susana Puebla sobre la vacunación de sus pequeños en el colegio Antonio Machado de Valencia.

También ha habido abuelas que han acompañado a los alumnos en este trance. "Mi nieto me decía que no iba a mirar la aguja, que estaba nervioso, pero al final ni lo ha notado", explica a EFE una de ellas en las puertas de un este mismo colegio. En total 3,3 millones de niños recibirán la fórmula pediátrica de Pfizer que consiste en 10 microgramos, un tercio de la que se administró a los adultos.

Aluvión de citas previas

Esta gran acogida era en cierto modo previsible, si se atiende a los datos de las citas previas concertadas por los padres de los menores. En Cataluña, se reservaron más de 45.000 citas en las primeras horas de apertura del servicio el pasado lunes, mientras que en Euskadi se adjudicaron en solo cuatro horas más de 16.000.

En Cantabria se concertaron en las primeras horas del lunes 3.684 autocitas y Galicia tiene previsto inocular las primeras 60.000 dosis entre el 15 y el 18 de diciembre a niños de entre 11 y 9 años.