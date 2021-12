"Me di cuenta que es un engaño": Mamen Mendizábal y su opinión de los mitos del matrimonio para toda la vida

La periodista Mamen Mendizábal ha aprovechado el momento para sentarse a comer de la ruta que ha hecho junto a Alberto Chicote por Picos de Europa en el programa Fuera del Mapa para hablar sobre distintos temas. Entre ellos la pandemia de la COVID-19 y sobre cómo esta nos ha permitido, entre otras cosas, conocernos mejor: "Yo creo que hay mucha gente que la pandemia y el confinamiento le ha ayudado a conocerse. Habrá gente que se ha divorciado y que no vuelva a verse la cara más".

Algo que confirmaba el propio Alberto Chicote, quien aseguraba que cada vez conocía a más gente que se había divorciado. Todo ello como consecuencia de que ahora vivimos en lo inmediato. O eso es al menos lo que opina Mamen Mendizábal, quien asegura que estamos inmersos en una sociedad en la que si algo no te complace, lo dejas. A pesar de que ella es partidaria de que dejes algo si no va bien, la periodista ha recordado que en el pasado no era así: "Antes los padres aguantaban más".

"C uando me casé pensé que era para toda la vida"

La periodista opina que eso de tener que aguantar situaciones límite ya no va con esta generación. Todo ello gracias, en parte, a la independencia de las mujeres, lo que ha provocado que no tengan que pasar por estas situaciones que se vivían en el pasado. Después de hablar sobre la independencia de la mujer actual, Mamen Mendizábal ha recordado que ella estuvo casada una vez y que acabó divorciándose: "Cuando me casé pensé que era para toda la vida".

Sin embargo, y a medida que ha ido descubriendo cómo funciona el amor y las relaciones, la periodista reconoce que se dio cuenta de que aquellas a priori consideradas para toda la vida por haber pasado por el altar "son un engaño": "Es como un cuento de princesas que te cuentan, porque el amor se trabaja". Entre otras cosas, Mendizábal asegura que las personas evolucionan mucho a lo largo de su vida y que de ello dependen también las relaciones que tendrá a lo largo de la misma.

"Es importante resetearte cuando algo te ha sentado mal"

Bajo su punto de vista, y para poder mantener un amor duradero, es importante trabajar desde la tolerancia. También es importante interiorizar otros conceptos como la paciencia, el cariño y ser capaces tanto de pedir perdón como de recibirlo: "Es importante resetearte cuando algo te ha sentado mal. Yo que tiendo a ser rencorosa, salir de un enfado supone resetear. Es aceptar que el otro te ha pedido perdón y perdonar".

Por todo ello, Mamen Mendizábal reconoce que a día de hoy ve el amor de otra forma: "Yo estoy con quién estoy en un acto de libertad y cariño. A mí nadie me obliga a estar en pareja". Entre otras cosas, la periodista asegura que no tiene ningún compromiso más allá de ser feliz y que eso resulta clave en su día a día. A pesar de que no todos los días tienen sus momentos bonitos, es importante adecuarnos a cada situación.