El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad las recusaciones de los magistrados Arnaldo y Espejel

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes rechazar de plano y de forma unánime las 33 recusaciones planteadas fundamentalmente por políticos independentistas contra los nuevos magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

El pleno recalca que sus opiniones pasadas, por las que se ha puesto en duda ahora su imparcialidad, no son motivo para que sean apartados para el conocimiento de asuntos futuros en el Constitucional. "No solo el Tribunal Constitucional sino el resto de tribunales jurisdiccionales deben estar integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre asuntos jurídicos sometidos a su consideración", sostiene el pleno.

Los magistrados, quienes consideran que los motivos de recusación están basados en "meras afirmaciones huérfanas de todo sustento en hechos concretos", también recalcan que su exclusión provocaría la falta de quórum de 8 magistrados necesarios en el pleno para resolver sobre las causas. Al respecto coinciden en manifestar que "la salvaguardia del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y justifica al mismo tiempo que, para dictar esta resolución, no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes", "pues a la defensa de la jurisdicción del tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos".