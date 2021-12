Entrenadores de la Premier League piden el parón de la liga por el auge del COVID

El técnico de Brentford, Thomas Frank, ha pedido a la Premier League que se tome un descanso y posponga todos los partidos de la próxima semana, ya que el número de casos de COVID-19 sigue ascendiendo sin freno en la liga inglesa. De hecho, el partido de Brentford contra Manchester United del martes se pospuso después de que el campo de entrenamiento del United se cerró debido a un brote de casos positivos, posteriormente el miércoles el Burnley-Watford fue cancelado después de que el equipo visitante obtuviera resultados positivos en las pruebas realizadas. "Los casos de COVID se están disparando en todos los clubes de la Premier League", dijo Frank en una conferencia de prensa, donde dijo que el club tenía 13 casos.

"Todo el mundo está lidiando con eso y todo el mundo tiene un problema en este momento. Posponer esta ronda (de partidos de la Premier League) y la Copa Carabao daría a todos al menos una semana para limpiar y hacer todo en el campo de entrenamiento para que todo esté bien y rompamos la cadena en todos los clubes", ha explicado el entrenador danés. Está previsto que el Brentford juegue en Southampton el sábado y luego se enfrente al Chelsea en la Copa de la Liga el miércoles. "Queremos seguir adelante, pero de esta manera podemos hacer que el Boxing Day transcurra sin problemas, 100% seguro de eso. Creemos que sería muy sensato hacer eso. El club ha estado en contacto regular con la Premier League durante los últimos días", ha agregado. Sin embargo, como señala Reuters, la política de la Premier League es abordar los aplazamientos caso por caso.

En cuatro días se han suspendido cuatro partido de Premier: Tottenham-Brighton, Brentford-Manchester United, Burnley-Watford y el Leicester-Tottenham. Y es que con la llegada de la variante ómicron se ha vivido un aumento de casos de COVID-19 crecen en el Reino Unido con hasta 19 casos detectados entre jugadores y cuerpo técnico del Manchester United y 13 en el Tottenham. El cardiólogo deportivo líder Sanjay Sharma, quien preside el comité cardíaco de la Asociación de Fútbol, también ha pedido una mayor vacunación entre los jugadores, advirtiendo que la liga podría "colapsar". La Premier League publicó por última vez datos sobre los niveles de vacunación de los jugadores a mediados de octubre, diciendo que el 81% de los jugadores había recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19 con un 68% doblemente vacunado.

Graham Potter, entrenador del Brighton, ha señalado que ha pedido la suspensión del partido contra los Wolverhampton Wanderers: "Todo lo que puedes hacer es presentar tu caso, hablar con la gente y ya ellos tomarán una decisión. Si seguimos este camino, no estoy seguro de cuánto aguantaremos. Todos queremos que el fútbol continúe, que la vida continúe de la mejor forma posible, pero la salud es lo más importante. Esta semana ha sido complicada por la rapidez con la que nos hemos visto afectados". Mientras tanto, el entrenador del Leciester, Brendan Rodgers, ha acusado a la Premier League de mostrar preferencias hacia los rivales de su equipo, y de dejarse influenciar por las emisoras de televisión

Por su parte, Jürgen Klopp, del Liverpool, ha pedido transparencia: "Creo que sería bastante útil saber cuál es la situación. No entiendo por qué no somos más abiertos. Hay mucha gente contagiándose ahora mismo, es lo que hay. Si me contagiase, aunque esperemos que no, no tendría ningún tipo de problema en contar que lo tengo". "Que se diga, así todo el mundo entenderá porque no se puede jugar. Me gustaría que fuese así, pero no sé si es posible desde un punto de vista legal. Sería útil. No tenemos ni idea. Jugamos contra el Tottenham el domingo y no sabemos qué jugadores estarán disponibles. Creo que nadie debería esconderse", ha finalizado.