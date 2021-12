Javier Tebas: "Se tendrían que dar muchas circunstancias para que el Barça pueda fichar a Haaland"

No corren buenos tiempos para el FC Barcelona. La llegada de Xavi, si bien es ilusionante y solo acaba de comenzar, no ha terminado de cambiar el rumbo del mal momento deportivo del club, dejando al Barça en una situación delicada. Pese a ello, esto no es lo peor para el conjunto culé, ya que sus cuentas están en una situación aún más desfavorable.

Aun así, Joan Laporta sigue teniendo entre ceja y ceja vestir a Haaland de azulgrana, haciéndolo saber en cada aparición pública que tiene. Esto sorprende a Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya que conoce los números del equipo de la Ciudad Condal y no le cuadra el hipotético traspaso. "Se tendrían que dar muchas circunstancias para que puedan fichar a Haaland. Están en una carrera con otros clubes y Mino Raiola, su agente, no vende chuches, vende bastante caro", explicaba, desinflando las ilusiones barcelonistas de cara a un traspaso que podría cambiar el rumbo del club.