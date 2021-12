Estos son los regalos con los que tienes más riesgo de equivocarte estas Navidades, según un estudio

Según recoge un estudio publicado recientemente por Milanuncios, el 85,9% de los españoles y españolas ha recibido alguna vez regalos que no le gustan. Un hecho sobre el que se pronunciaba Bob Pop hace apenas unas semanas en sus ya clásicas listas del Hoy por Hoy, donde explicaba que se quedaba con aquellos regalos que no le gustaban de personas cercanas como souvenir de la amistad: "Me quedo pensando qué ha visto en mí para regalarme eso. Me ofrece otra dimensión de mí mismo e igual soy esa persona a quien hay que regalar eso".

En caso de que esa persona no sea tan cercana, Bob Pop reconoce que vuelve regalar ese objeto a una tercera persona. Sin embargo, cada vez son más quienes acuden a plataformas de segunda mano para deshacerse de los mismos. En dicho estudio queda reflejado que, a día de hoy, un 13,8% de las personas encuestadas afirman haberse deshecho de algo que no les gustaba en el mercado de segunda mano. ¿Y cuáles son los regalos con los que tenemos más riesgo de equivocarnos?

Estos son los regalos con los que tenemos más riesgo de equivocarnos

Tal y como refleja este estudio publicado por la plataforma de compraventa, corremos el riesgo de defraudar a nuestros seres queridos si les regalamos ropa. Una de cada dos personas que recibe ropa como regalo de Navidades reconoce que sus allegados no han acertado. Principalmente porque el regalo no les ha gustado o porque le han comprado una talla diferente a la suya, por lo que es muy importante guardar el ticket por si las moscas.

Por otro lado, el estudio determina que también es difícil acertar con otros productos como los complementos de moda y los perfumes, ya que cada cual tiene sus gustos. Por esa misma razón, y si tienes en mente hacer un regalo como estos a cualquiera de tus seres queridos, procura que puedes devolverlo más allá del próximo 25 de diciembre o 6 de enero. En caso de que no pueda devolverlo, tal vez te lo acabes encontrando en plataformas de segunda mano.

¿Cuál es la provincia más decepcionada por sus regalos navideños?

Después de realizar este estudio en el que se ha tenido en cuenta la opinión de 1.001 personas, Milanuncios determina que los jóvenes de entre 25 y 35 años son quienes tienden a sentirse más decepcionados por sus regalos. Principalmente los navarros y las navarras (93,9%), seguidos de los residentes en el País Vasco (92,7%) y Castilla y León (91,8%). Entre todas aquellas personas que deciden vender estos regalos, el estudio afirma que un 34% obtuvo más de 50 euros por ellos.

Por lo tanto, y a la hora de hacer un regalo, será mejor analizar el perfil de la persona a la que vayamos a hacer un regalo para evitar equivocaciones. Y, en caso de que recibas un regalo que no te guste, tienes tres opciones: devolverlo, venderlo en plataformas de segunda mano o regalárselo a una tercera persona.