Ómicron dispara la venta de test de antígenos en las farmacias de España: un incremento de más del 500%

Una prueba de la velocidad vertiginosa a la que se está moviendo el virus con su nueva variante ómicron es el ritmo de venta de test de antígenos en las farmacias, los que se puede hacer cada uno en su casa. La cercanía de las fiestas navideñas, los viajes o las cenas de empresa han provocado que los ciudadanos españoles estén acudiendo en masa a las farmacias a comprobar si están contagiados o no antes para estar más seguros (aunque estas pruebas no son concluyentes 100% de estar o no contagiado).

Por ello, en la última semana, del 29 de noviembre al 6 de diciembre, con la expansión definitiva de ómicron, las ventas de los test en farmacias se han disparado en más de un 500%, al igual que el precio de los mismos, llegando a duplicarse en algunos casos. Según datos de la consultora IQVIA, las farmacias vendieron unos 1.120.00 test diagnósticos, esto es, un incremento del 545%.

La venta sin receta comenzó oficialmente en España el 21 de julio, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y aprobada el día anterior en el Consejo de Ministros. Previo a esta fecha era posible adquirirlos con una prescripción médica, por lo que su disponibilidad era muy limitada. Y desde mediados de noviembre ha experimentado un repunte importante, ante lo cual los farmacéutiticos dicen no tener culpa. "Los farmacéuticos somos víctimas de esta situación, ya que somos los que vemos las necesidades reales de los pacientes. Podemos entender que ha aumentado la demanda pero no somos responsables de ellos", afirma Ana López Casero, portavoz del Consejo General de Farmacéuticos. Desde el Consejo denuncian cualquier tipo de especulación que se esté produciendo en la cadena de producción y distribución de test.

El aumento de venta de tests por comunidades autónomas

Cataluña es la comunidad autónoma que lidera la adquisición de este tipo de pruebas diagnósticas contra la COVID-19, con 227.981 en la semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre.

En esa semana le siguen Madrid (156.463), Comunidad Valenciana (133.124), Andalucía (126.826), País Vasco (97.150), Galicia (88.414), Castilla y León (61.237), Aragón (54.908), Canarias (28.720), Asturias (28.668), Baleares (27.150), Castilla-La Mancha (23.884), Murcia (22.214), Navarra (14.587), Cantabria (11.135), Extremadura (10.362) y La Rioja (5.708).

Así, el 'stock' tras esta semana se situó en 1.428.426 a nivel nacional, con una clara preponderancia nuevamente de Cataluña, con 279.053, seguida de Andalucía (247.203). El informe de IQVIA apunta que este 'stock' "cubriría la demanda" de la semana siguiente si se mantiene al mismo nivel.

Escasean los test de antígenos en Madrid

En la Comunidad de Madrid ya empieza a ser habitual el cartel de "agotados". Desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid achacan esta escasez de test al aumento de la demanda, tan elevado a razón de la proximidad de las fiestas de Navidad.

Ahora, los clientes no solo se enfrentan a una búsqueda del tesoro más difícil, sino que, cuando lo encuentran, el precio ha cambiado. Hasta hace unas semanas, los test de antígenos no superaban los 10€ en ninguna farmacia de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ante este aumento de demanda, el mercado aprovecha la oportunidad y encarece los precios.

Además, ninguna farmacia de Madrid ha recibido los test gratuitos que prometió Ayuso para cada madrileño. La fecha de entrega, en teoría, iba a ser ayer, 15 de diciembre, pero se prevé que se prolongue hasta principios de la semana que viene.