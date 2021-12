Kroos cuenta la gran discusión que tuvo el día de su presentación con el Real Madrid: "No se pudo hacer nada"

Poco a poco vamos sabiendo más historias del jugador del Real Madrid Toni Kroos gracias al podcast 'Einfach mal Luppen' que presenta él mismo junto a su hermano Felix. El alemán ha explicado cómo fue su fichaje por el conjunto blanco en el verano de 2014 y especialmente cómo fue su presentación ante 20.000 aficionados blancos en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, un gran 'problema' surgió para el centrocampista justo después de las rutinarias fotos en el césped del templo madridista.

"No había botas blancas. Sabemos que esto es un gran problema para Toni. Hubo ligeras discusiones con Adidas sobre el hecho de que solo había botas azules. Al final no se pudo hacer nada y Toni salió con botas azules…", ha explicado Felix en el podcast. Hace unos años, en un documental, el propio jugador alemán señalaba una de sus grandes manías: "Sé que muchos pensarán que estoy loco, pero para mí es importante mirar abajo y ver unas botas blancas. No sé si tengo algún problema psicológico, pero para jugar tengo que llevar botas blancas. Si no, no estoy a gusto". De esta manera, el jugador tuvo que saltar al césped con unas botas azules en uno de los días más importantes de su carrera.

No fue lo único que tuvieron que prestar a Kroos en aquella cita. También le tuvieron que dejar una chaqueta para la firma con Florentino Pérez. "No se había llevado una chaqueta, tuvo que ponerse una prestada que no le quedaba bien. Pero tiene que quedar bien cuando te presentan al Real Madrid", han relatado. Sin embargo, el resto del día fue sobre ruedas según cuentan en 'Einfach mal Luppen': "Estábamos de vacaciones juntos en Mallorca y volamos a Madrid para la presentación. Toni fue recogido en el aeropuerto para un chequeo médico. Me llevaron al estadio con nuestros asesores, Volker Struth y Sascha Breese. Nos recibieron en el área VIP para ver al presidente para el almuerzo. Eso fue muy impresionante y no pasa todos los días. Fue genial experimentarlo de primera mano".