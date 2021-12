Las claves de la Ley del Deporte: igualdad, elimina la discriminación LGTBI y ya no es obligatorio ser una SAD

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha anunciado la aprobación de la nueva Ley del Deporte en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes y a la que ha tenido acceso la Cadena SER. Una Ley, que en palabras del ministro Iceta lo que hace es actualizar la de hace 31 años ya que en este periodo se "ha producido es un cambio muy importante en el deporte en nuestro país, mucho más profesionalizado". El Gobierno, de esta manera, muestra que uno de los ejes fundamentales de la nueva Ley es la Igualdad "entre los sexos y también el reconocimiento de la no discriminación por las personas del colectivo LGTBI y de personas con discapacidad". "Hemos intentado recoger en la Ley la diversidad de la práctica deportiva", ha dicho Iceta, que ha subrayado que la elaboración ha recaido sobre el CSD, dirigido por José Manuel Franco, y que además ha contado con la aportación de 16 ministerios.

La Cadena SER ha tenido acceso al documento de la nueva Ley del Deporte. Estos son los principales aspectos que incluye el anteproyecto:

El deporte y la actividad física pasa a ser un derecho.

Regula la igualdad en el deporte: 1) Se exige paridad en los cargos administrativos. 2) Igualdad de oportunidades en el deporte. 3) La ley protege a las mujeres deportistas cuando queden embarazadas, entre otros casos.

Elimina cualquier discriminación para el colectivo LGTBI.

Se elimina la obligación de ser una SAD para participar en competiciones profesionales.

Desaparece el aval bancario del 15% para los clubes que no son SAD y los clubes establecerán el porcentaje del aval.

Se profundiza en la regulación de las ligas profesionales para una mayor transparencia y control económico.

"Una perspectiva de futuro. El gran objetivo de la Ley es que siga creciendo la práctica deportiva porque es una contribución imprescindible para la salud, la cohesión y también para los cambios de hábitos de vida de la ciudadanía. El deporte es cohesión y orgullo de país", ha explicado el ministro de Cultura y Deporte. Asimismo, como pilar fundamental de la nueva Ley del Deporte, el Gobierno pretende "reconocer la práctica deportiva de las mujeres y protegerlas ante los intentos de algunos de vulnerar sus derechos". "Habrá una obligación de presentar informes de Igualdad para asegurar su presencia en todos los organismos, lo más paritaria posible. También queremos que todos los organismos tengan protocolos en prevención y actuación en situaciones de discriminación, acoso y abuso sexual", ha continuado.

"Esta Ley, realmente, lo que hace, es actualizar la Ley vigente que es de 1990, estamos hablando de hace 31 años. Para que se hagan una idea, esta Ley sustituyó la del 80. Ahora han pasado treinta años y en este periodo lo que se ha producido es un cambio muy importante en el deporte en nuestro país, mucho más profesionalizado. El Gobierno lo que trata es dar seguridad jurídica a la práctica deportiva".

"Reconocer un nuevo derecho de ciudadanía que es el derecho de la actividad física, lo que se trata es que los poderes públicos garanticen la libre práctica deportiva sin discriminación y en condiciones de seguridad. Uno de los ejes importantes es el de la Igualdad. Hemos introducido todos aquellos elementos que la sociedad española ha hecho suyos en materia de Igualdad entre los sexos y también el reconocimiento de la no discriminación por las personas del colectivo LGTBI y de personas con discapacidad. Hemos intentado recoger en la Ley la diversidad de la práctica deportiva. La de los profesionales y la de los que no lo son, la de deportistas de alto nivel y rendimiento y también la de los derechos y posibilidades que han de tener los deportistas ocasiones. Se habla en la Ley del voluntariado deportivo, del deporte universitario y del deporte escolar. No hemos dejado sector sin trabajar. Ese esfuerzo ha sido posible porque teníamos mucho trabajo hecho. La elaboración ha recaido sobre el CSD pero ha contado con la aportación de 16 ministerios".

"Pretendemos con esta Ley dotar al deporte español de las máximas posibilidades desde la seguridad jurídica y haciendo valer esos criterios de igualdad y no discriminación. Concretamente hay un interés en reconocer la práctica deportiva de las mujeres y protegerlas ante los intentos de algunos de vulnerar sus derechos. Habrá una obligación de presentar informes de igualdad para asegurar su presencia en todos los organismos, lo más paritaria posible. También queremos que todos los organismos tengan protocolos en prevención y actuación en situaciones de discriminación, acoso y abuso sexual".

"Es una Ley que también, lo que intenta es impulsar al deporte español en la vía de la inclusión. El camino para incorporar a las personas con discapacidad e ir reduciendo esa doble estructura deportiva en función de la diversa capacidad de las personas".

