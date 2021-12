José Calderón, Berni Rodríguez y Álex Mumbrú, con Pacojó en la cena de Navidad del especial 'Play Basket'

Ya ha llegado la Navidad a 'Play Basket' y Pacojó ha organizado su cena navideña con tres de los grandes de nuestro baloncesto. José Calderón, Álex Mumbrú y Berni Rodríguez conversan con Pacojó sobre la Navidad, sobre cómo vivían estas fechas cuando estaban en activos, las 'cenas de matrícula' de la selección, anécdotas de sus campeonatos juntos... y muchas cosas más. Escucha el podcast de 'Play Basket' especial Navidad:

Navidades en activo y retirados

Ahora, los tres pueden disfrutar de unas navidades con su familia y sin cortarse de nada, pero... ¿Cómo eran las navidades en activo? ¿Y jugando en la NBA?

Álex Mumbrú: "Antes lo turrones, la bollería... eso estaba vetado. Te pasaban al volver y tenías que controlarte (risas). Pero bueno, al final ya tienes ahí la cabeza que cuando te ves la barriga en el espejo al ducharte...".

Berni Rodríguez: "Soy muy de dulce, lo era y lo soy he tomado algún exceso, pero tengo buena genética y nunca he tendido a engordar. Pero ojo, con cierta edad luego te pesaba un poco" .

José Calderón: "Mis navidades ahora son mitad en castellano y mitad en inglés. Primero se arrancan mis padres se cantan los típicos villancicos y luego van mis hijos con el inglés".

José Calderón: "Para mí, los últimos años jugar en Navidad era lo normal. Si no era en Navidad, era el 23 y el 26. Al final te gusta jugar mejor en Navidad, que son los partidos importantes, en un equipo de arriba y siempre es bonito, pero das por hecho que no paras".

Alex Mumbrú: "Veo a Berni en Dazn, a Calderón ahí con vosotros en Carrusel y demás... y es bonito que podamos seguir dando al baloncesto. Yo al final lo hago en otra faceta. ¿Entrevistar a Pau Gasol 45 minutos? Eso solo lo puede hacer Calderón, por eso lo habéis fichado".

¿Cenas de matrícula?

Los tres pagaron cena de matrícula en la selección española de baloncesto. "Yo pagué solo en una marisquería de Málaga", recuerda Calderón. "Para lo que se ha pagado después no me costó mucho", ha llegado a recordar. Berni Rodríguez y Álex Mumbrú pagaron juntos. "Éramos cuatro los que pagamos", recuerdan. ¿Consejos?

Berni Rodríguez: "No habéis dicho que siempre pagaba el que llegaba a la selección. Era importante no irte ni por arriba ni por abajo. Estar en el punto medio era la clave. No podías ni decir 'oye, a ver cuánto vais a pedir' ni tampoco 'no te preocupes, pide que yo pago'. Había que estar en el medio".

Álex Mumbrú: "Felipe Reyes era el peor, era capaz de haber terminado la cena y pedirse un Dom Perignon".

José Calderón: "El problema es si ibas una vez y no volvías a la selección, pero creo que todos estarían dispuestos a pagar esa cena para jugar en la selección" .

La selección española y las cenas

En esta cena, Pacojó también ha preguntado por las intimidades de las cenas diarias de la selección española de baloncesto. ¿Por qué comían rápido?

Alex Mumbrú: "Cenar rápido tiene lógica. Imagina que estás en una mesa. Es un buffet. Todo el mundo come lo que quiere, pero en el momento que se termina tienes que esperar a que se vuelva a rellenar. Felipe Reyes en tres minutos ha comido. Si no te das prisa, no comes. Al final, tienes que tener velocidad de crucero o una comida de 20 minutos para a ser de una hora".

Berni Rodríguez: "Era clave situarse bien y bajar pronto. Además había veces que te levantabas en grupo, así que tiendes a ir rápido porque te tienes que ir con el resto".

José Calderón: "Aquí había algo más, igual has pillado alguna de las cenas que llamábamos del 'paripé'. Aparte del tema de Felipe, igual había alguna cena que no era obligatoria, que cuando acababas te podías ir, y quizá llegábamos ya cenados".

Cuestionario

A qué entrenador invitarías a una cena de juerga.

Calderón: "Pues no lo sé, Sam Mitchell".

Berni Rodríguez: "Yo con Aíto".

Alex Mumbrú: "Aíto, Aíto".

A qué jugador habría que invitarle a un par de copas en la cena.

Alex Mumbrú: "Carlos Jiménez".

Berni Rodríguez: "Yo a Calde".

José Calderón: "Me voto a mi mismo".

Un fiestón mítico.

Berni Rodríguez: "El de la Olimpiada fue salvaje".

Alex Mumbrú: "La de los Juegos".

Calderón: "Esa y la de Japón, que fue en el hotel".

El resto del cuestionario, en el podcast del programa... ¡No te lo pierdas!