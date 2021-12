Nuevo reto de agudeza visual: ¿Cuánto tiempo tardarás en encontrar a la perra escondida en esta fotografía?

La comunidad de Reddit nos ofrece un nuevo reto para este viernes. Concretamente el usuario Mabelmudge, quien ha pedido a la comunidad del famoso foro ayuda para encontrar a su perra Mabel. A pesar de que los perros no sean animales que destaquen por su habilidad para camuflarse, lo cierto en es que en esta ocasión consigue pasar completamente desapercibido. Todo ello gracias a una coloración que le permite desaparecer al ojo humano.

En la imagen compartida por el usuario de Reddit podemos ver un bosque frondoso repleto de hojas. Unas hojas que decoran la escena y que resultan fundamentales para que la perra pase completamente desapercibida al ojo humano. Y es que, a pesar de que sea identificable a simple vista, la coloración de la escena impide dar con el animal de primeras. ¿Cuánto tiempo tardarás en dar con el animal? Presta atención a la fotografía.

¿Cuánto tiempo tardarás en dar con la perra?

¿Has dado ya con la perra? Si todavía no lo has hecho, te invitamos a que te fijes en los distintos árboles de la fotografía. A pesar de que no se encuentra detrás de ninguno de ellos, si que te ayudará a hacerte una idea de dónde podría encontrarse el animal. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos la posición del animal.



Mientras que algunos animales destacan por su habilidad para quedarse completamente inmóviles para pasar desapercibidos, otros lo hacen gracias a su coloración. A pesar de que los perros no destaquen por su camuflaje, Mabel se encuentra en el sitio idóneo y en el momento adecuado para desaparecer al ojo humano. Como has podido ver, el animal estaba mirándote fijamente en todo el momento mientras tratabas de dar con él.

La perra estaba junto a los árboles. / Reddit

Enfréntate a otro reto protagonizado por perros

Hace ya algo más de una año, concretamente en abril de 2020, la usuaria de Twitter @Ashqueen compartía una fotografía en su cuenta mediante la que animaba a sus seguidores y seguidoras a dar con el perro escondido en la imagen: "Cuando hayáis encontrado al carlino, retuitead". En cuestión de días, el mensaje ha logrado cerca de 200.000 retuits y unos 250.000 Me gusta. Todo ello gracias a este simpático reto y, sobre todo, a su protagonista.

When you have found the pug just retweet ok pic.twitter.com/EISxlETNmP — 🩺KᗩᘜᑌYᗩ🌸 (@yesworryya) April 3, 2020

En dicha fotografía podemos ver un parque en la que, aparentemente, no se distingue nada especial. Tan solo un par de árboles, un banco y un pequeño sendero. Sin embargo, y si analizamos cada uno de los elementos que componen la imagen, podremos encontrar un invitado especial que se ha convertido en tendencia en redes sociales. No solo él, sino un gran número de animales que, tras el reto viral, han conquistado Twitter. ¿Has dado ya con el perro? Si todavía no lo has hecho, te invitamos a que te fijes en el banco. Efectivamente, el animal estaba escondido tras el reposabrazos del mismo.