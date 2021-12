Collares anti-5G que son radiactivos

La Autoridad Holandesa para la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica (ANVS) ha emitido una advertencia sobre diez productos que encontró que emitían radiaciones ionizantes dañinas, instando a los consumudires a no usar dichos artículos dado que podrían causar daños con el desgaste a largo plazo.

Entre los productos vetados se incluían una máscara para dormir, una pulsera y un collar "Energy Armor", así como una pulsera para niños de la marca Magnetix Wellness, que también emitían radiación.

La ANVS ha prohibido a sus vendedores que continúen con la venta de los objetos identificados como radioactivos, exigiendo que la comercialización de los mismos "debe detenerse de inmediato y que se debe informar a sus clientes sobre esto".

"No lo use más, guárdelo de manera segura y espere las instrucciones de devolución", dijo la ANVS en un comunicado.

"A los vendedores en los Países Bajos conocidos por la ANVS se les ha dicho que la venta está prohibida y

La Organización Mundial de la Salud ha recalcado que las redes móviles 5G son seguras y no son fundamentalmente diferentes de las señales 3G y 4G existentes, afirmando que las redes móviles utilizan ondas de radio no ionizantes que no dañan el ADN. No obstante, los ataques a los transmisores de señal por parte de personas que creen que son dañinos han sido una constante.

Las teorías de conspiración han alimentado un mercado de dispositivos "anti-5G" que generalmente no tienen ningún efecto.

En mayo de 2020, los Estándares comerciales del Reino Unido intentaron detener las ventas de una memoria USB de £ 339 que afirmaba ofrecer "protección" contra 5G.

Las llamadas "pegatinas antirradiación" también se han vendido en Amazon.

La ANVS ha publicado una lista completa de los productos que identificó como radiactivos en su sitio web.