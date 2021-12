Billie Eilish habla sin tapujos sobre su experiencia con el porno: "Exponerme con 11 años dañó mi vida sexual"

La cantante estadounidense Billie Eilish ha hablado en una entrevista en la radio digital Sirius XM, recogida por la BBC, sobre la pornografía y cómo le afectó estar expuesta en su preadolescencia. "Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual y esa experiencia no me dejó decir no a cosas que no eran buenas cuando empecé a tener relaciones sexuales", ha revelado la artista.

El tema de la pornografía ha surgido en la entrevista haciendo referencia a la canción Male Fantasy ('Fantasía masculina'), de su último álbum Happier Than Ever ('Más feliz que nunca'). En esa balada, Eilish habla sobre estar sola en casa distrayéndose con pornografía mientras recuerda una relación sentimental rota. Se trata de una crítica y la cantante de 19 años ha dicho que ahora piensa que la pornografía "es una vergüenza" y que el contenido es "violento" y "abusivo".

Eilish ha criticado que su figura fue sexualizada en su adolescencia y ha denunciado la manera en que la pornografía refleja los cuerpos de las mujeres y sus experiencias sexuales. "No entendía por qué eso era algo malo. Pensé que era la manera en la que aprendías a tener relaciones sexuales", ha contado, y ha añadido que su madre se quedó "horrorizada" cuando se le contó.

"Yo lo defendía y pensaba que era una más del grupo de chicos listos que hablaba de eso. Y pensaba que era genial porque no tenía problemas con eso y no veía qué tenía de malo". Sin embargo, ahora considera que ver ese contenido cuando era tan joven "destruyó" su cerebro y le produjo pesadillas. "La pornografía puede distorsionar lo que es normal durante el sexo, incluyendo el asunto del consentimiento", ha subrayado.