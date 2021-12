¿Qué tienes que hacer si das positivo en test de antígenos? ¿Y si eres negativo?

Con el aumento de contagios, la amenaza de la variante del coronavirus omicrón y las navidades a la vuelta de la esquina, las ventas de los test de antígenos autodiagnóstico se han disparado por las cenas de empresa, el reencuentro con familiares o el contacto con positivo. Las farmacias alertaron esta semana de que los test multiplicaron sus ventas en un 545% en un mes e incluso han llegado a agotarse en muchos establecimientos.

De hecho, solo durante la semana del 29 del mes pasado al 6 de diciembre, las oficinas de farmacia españolas dispensaron 1.118.539 pruebas. Por comunidades, Cataluña ha liderado las ventas esa semana con 227.981 test rápidos, seguida de Madrid (156.463), Comunidad Valenciana (133.124), Andalucía (126.826), País Vasco (97.150), Galicia (88.414), Castilla y León (61.237), Aragón (54.908), Canarias (28.720), Asturias (28.668), Baleares (27.150), Castilla-La Mancha (23.884), Murcia (22.214), Navarra (14.587), Cantabria (11.135), Extremadura (10.362) y La Rioja (5.708).

Desde julio, estos test rápidos se pueden adquirir sin receta en cualquier farmacia y es la opción más accesible y económica. Mientras que una PCR o un antígenos cuesta en torno a 40 - 100 euros, los test rápidos se pueden adquirir desde 4 euros. Estas pruebas son capaces de detectar una potencial infección de coronavirus en quince minutos, aunque hay que tener ciertos factores en cuenta.

Para realizar el test, hay que introducir el hisopo en las cavidades nasales y girar cinco veces. Después, depositar el hisopo en el líquido que viene en el paquete y después de un minuto verter en el propio test. En caso de que el resultado sea negativo, aparecerá una única línea horizontal de color rojo: la línea de control (C). Si da positivo, aparecerán dos líneas horizontales de color rojo: la línea de test (T) y la línea de control (C). Si no aparece ninguna línea de color, o solo se aprecia la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y deberá repetirse.

¿Qué hago si doy positivo?

La Agencia Españolas de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) explica que estas pruebas de antígenos "no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de Infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos", sino que los resultados positivos "se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA (prueba de diagnóstico de infección activa)".

Por tanto, si das positivo en el test rápido, lo primero que deberás hacer es autoconfinarte y contactar con tu centro de salud para que te realice una PCR y confirmar de forma oficial el positivo. Después, deberás seguir las recomendaciones y guardar cuarentena 10 días y además, en algunas comunidades piden rellenar un formulario y una lista con los contactos que has tenido para rastrearlos y realizarles las pruebas pertinentes.

¿Y si doy negativo?

Estos tests rápidos tienen un margen de error más grande que las PCR, por lo que pueden inducir falsos negativos. La AEMPS explica que "puede existir infección activa aunque el resultado de la prueba sea aparentemente negativo". "Debes tener en cuenta que el test de antígenos tiene una sensibilidad menor que el PCR. Es posible un resultado falso negativo si la carga viral es baja (reducido número de virus en la muestra), lo que ocurre durante los días iniciales o finales de la infección", aclara.

Por lo tanto, las autoridades piden que se sigan las medidas de protección que incluyen el autoaislamiento y seguir realizando algunas pruebas en los siguientes días para confirmar si existe infección o no. De hecho, Cataluña ha impuesto la cuarentena obligatoria para los contactos de positivos, aunque den negativo e incluso si tienen la pauta completa de vacunación.