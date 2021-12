El emotivo mensaje de un tuitero en busca del "alma buena" que ayudó a su madre en un momento complicado

Un tuitero, Chico Marín, ha emocionado muchos usuarios de Twitter con una historia sobre su madre. Y busca al que la ayudó para agradecérselo. El mensaje se ha hecho tan viral ha conseguido más de 3.000 RT's y cerca de 15.000 likes.

Al parecer, su madre había ido a comprar al supermercado y no llevaba efectivo, por lo que ja intentado pagar con tarjeta pero no recordaba el número PIN. Por ello, otro de los clientes, ha debido pagarle la compra al comprobar que la mujer había olvidado el código y no podía abonar el importe en la tienda.

Su hijo, ha querido mostrar su agradecimiento en la red social, y probar suerte, confiar en que Twitter "haga su magia" como se suele decir, y poder encontrar a esa "alma buena" que le pagó la comprar a su madre para podérselo devolver. "Gracias de corazón, ha llorado mucho de su impotencia ante la falta de memoria", ha explicado el tuitero.

Sin duda, las redes sociales son altamente criticadas por ser focos de odio, pero mensajes como este nos hacen reconciliarnos un poco con ellas.