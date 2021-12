Lo nunca visto: celebra con la afición del PSG y con la camiseta de Mbappé la eliminación de su equipo

El Paris Saint Germain venció por 0-3 al Feignies-Aulnoye, equipo de quinta división, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. La reparición de Sergio Ramos, la gran actuación de Mbappé y la titularidad de Xavi Simons fueron noticia en un partido que no tuvo mucha historia, salvo por el final. La imagen del duelo quedó cuando el colegiado certificó el pase a siguiente ronda del conjunto parisino y un jugador del equipo eliminado decidió celebrarlo.

Une des belles images de notre soirée de @coupedefrance ❤️💙



Bonne fin de saison à l’Entente Feignies-Aulnoye et un grand merci pour l’accueil ! 🙌pic.twitter.com/riTp1Kr5Y0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2021

Se trata de Romain Courtin, jugador del Feignies-Aulnoye, que decidió acercarse a la grada de los aficionados del PSG para celebrarlo con ellos. ¿El motivo? Courtin es aficionado del PSG desde pequeño, y como hincha del equipo liderado por los Messi, Neymar y Mbappé, se alegró del pase de ronda. De este último es precisamente la camiseta que se puso al acabar el partido.

Courtin, que jugó con su equipo los últimos 25 minutos, ha epxlicado que es aficionado del PSG: "Nací en la región de París y he estado un par de veces en el Parc des Princes". "Tengo escalofríos en este momento, es simplemente fantástico. Tengo la camiseta de Kylian, así que estoy muy feliz", continuó. Cuando acabó el enfrentamiento, el joven deportista pidió la camiseta a su ídolo. "Le recordé que yo, como él, también había estado en el INF Clairefontaine y enseguida me dio la camiseta", explicó. Además, el del Feignies-Aulnoye también estaba interesado en la camiseta de Leo Messi, pero el argentino no jugó por lo que dijo que no pasaba nada: "Tengo la de Mbappé, no hay nada mejor".