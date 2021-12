No, no has ganado un iPhone 13: cuidado con esta estafa diseñada para robarte el dinero

No, no has ganado un iPhone 13 ni tienes que responder a una sencilla encuesta para hacerte con él. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), de la proliferación de una nueva estafa mediante la que pretenden hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Todo ello a través del phishing, una técnica cada vez más recurrente mediante el que un grupo de cibercriminales se hace pasar por una institución pública o una compañía de renombre para dirigirse a ti.

Todo ello con el objetivo de ganarse tu confianza desde el primer momento y no levantar sospechas durante el robo. En esta ocasión, los cibercriminales se dirigen a ti a través de un correo electrónico bajo el asunto 'Tu oportunidad de recibir un iPhone 13 gratis'. Si decides abrir este mail, los responsables del ataque te animarán a seleccionar tu proveedor de servicios de Internet para tener la oportunidad de ganar este teléfono móvil.

Los responsables de la estafa te pedirán que respondas a una encuesta de lo más sencilla

Después de explicarte que puedes llevarte un iPhone 13 completamente gratis, los responsables de esta estafa te explican que todo ha sido posible porque has sido elegido para participar en su programa de fidelización. ¿Y qué tienes que hacer para llevártelo? Responder a una encuesta de lo más sencilla. Para acceder a la misma tan solo tienes que pulsar sobre el enlace que encontrarás justo después del mensaje.

Así intentan robarte. / OSI

Tras pulsar sobre este enlace seremos redirigidos a una página web que se hace pasar por la de Yoigo. Una vez allí, los responsables de la estafa te explicarán que has sido elegido para participar en su programa de fidelización y que tan solo necesitarás un minuto para llevarte el premio acordado. Tras responder a una serie de preguntas de lo más sencillas, los cibercriminales te mostrarán un mensaje en el que se indica que has ganado una participación para concursar en el sorteo.

Su objetivo es robarte tus datos personales y bancarios

A continuación te mostrarán un total de siete regalos y deberás abrir cualquiera de ellos pulsando sobre el mismo. A pesar de que fallarás la primera, el programa te ofrecerá una segunda oportunidad en la que, esta vez sí, se encuentra el esperado regalo. Para poder hacerte con él deberás introducir tus datos personales y los de tu tarjeta bancaria solicitándole a continuación que introduzca sus datos personales y los de su tarjeta bancaria. Una estrategia de lo más habitual para robarte.

Y es que, como suele pasar en este tipo de ataques, los estafadores han montado todo esto para robarte tus datos personales y bancarios. Por lo tanto, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso. Recuerda que nada es gratis en Internet y que, en caso de duda, es mejor no fiarse.