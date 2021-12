El temor a unas fiestas en cuarentena lleva a cientos de familias a no llevar a sus hijos al colegio

Elena, madre de dos niños de 5 y 8 años, no quiere arriesgarse: "Cada vez se comunican más positivos en el colegio y para tres días que quedan de trimestre, en los que no se va a dar materia nueva, no nos compensa el riesgo de llevarlos y no poder pasar unas vacaciones de navidad tranquilas". Como ella muchas familias han optado por adelantar las vacaciones escolares y no llevar a sus hijos al colegio los últimos días del trimestre - las clases acaban el día 22 -, ante el miedo de que un contagio o un positivo en el grupo burbuja les obligue a pasar las fiestas encerrados.

Miguel Galán, director del Colegio Público Vuelo Madrid Manila de Logroño confiesa que se ha pasado el fin de semana al teléfono tranquilizando familias. Dice que en su centro el bajón de alumnos se ha notado mucho: "Yo calculo que en torno a un 30-40% de los alumnos se han quedado en casa. Algunos porque tenían síntomas, aunque fueran muy leves y otros porque iban a viajar o tenían previstas reuniones familiares y ante el riesgo de poder ser confinado o de dar positivo han decidido no traerlos". En las aulas de primaria, entre los 6 y 11 años, todo el grupo se considera contacto estrecho así que un positivo supone el confinamiento de toda el aula durante 10 días. Un positivo hoy supone tener que estar encerrado hasta el 31 de diciembre.

Los niños menores de once años, en los que acaba de empezar la vacunación, tienen desde hace semanas la mayor tasa de incidencia acumulada: 705 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días de media, aunque hay comunidades como Navarra o País vasco por encima de los 2000 casos. Aragón, Asturias y Castilla y León superan los 1000. Los datos que cada semana remiten las comunidades autónomas y que recopila el ministerio de Educación reflejan un repunte en la última semana de los positivos detectados en los colegios, la mayoría en alumnos de infantil y primaria que están sin vacunar, aunque las aulas confinadas se mantienen en un porcentaje muy bajo: 0,49%. En total hay 2.056 en toda España frente a las 1874 de la semana anterior. Los alumnos positivos han pasado entre el 10 y el 17 de diciembre de 10.378 a casi 17.000 y los profesores de 1966 a 3744. Hay 74.000 alumnos en cuarentena - 10.000 más en una semana- y 4000 profesores - 1500 más

La preocupación por el incremento generalizado de casos, dentro y fuera de colegios e institutos, ha llevado a los centros educativos a suspender actividades extraescolares para evitar riesgos y también actos navideños planificados para estos últimos días del trimestre: "Las actividades que se iban a hacer por las clases y los festivales se han anulado por precaución", explica Miguel Galán. "Hemos hablado también con las empresas y asociaciones que imparten las actividades extraescolares y además de que ellos también están preocupados y tienen varios positivos en monitores, hemos pensado que suspendan estos tres días por precaución porque además son actividades en las que suele haber más contacto que creemos que es mejor evitar".

En otros centros incluso se está recomendado a los padres que los niños terminen el trimestre on -line: "Con la intención de salvaguardar la salud de todos, a partir de hoy, lunes 20 de diciembre a las 15:00 horas se impartirán todas las clases online, además de las presenciales en el colegio. De este modo, recomendamos que, en la medida que la logística familiar lo permita, los alumnos acudan a las clases online, conectándose mediante la plataforma Teams siguiendo su horario habitual", dice la circular remitida a los padres de un colegio de Madrid.