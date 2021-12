Fernando Simón da la clave para celebrar las comidas de Navidad de forma segura para evitar contagios

Ante el aumento de contagios de coronavirus a las puertas de Navidad, las comunidades están planteando tomar medidas para evitar la transmisión del virus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también se ha pronunciado al respecto y ha pedido prudencia, pues "no es el momento de recuperar la vida social" a pesar de las fiestas navideñas.

En este sentido, Simón ha advertido del contacto con diferentes grupos sociales en estas fechas que "genera riesgos importantes". Por ello, ha recomendado celebrar las comidas y cenas de una manera algo incómoda, pero más segura para evitar contagiarse. "Si hay que comer con dos chaquetas, se come con dos chaquetas pero con las ventanas abiertas", ha dicho en una rueda de prensa en Córdoba junto a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, con quien ha participado en la 'Jornada COVID-19. Incidencia en los mayores'.

Simón pide "protección personal"

Al margen de las medidas que puedan adoptar las comunidades tras reunirse en el Consejo Interterritorial de Salud y en la Conferencia de Presidentes junto a Pedro Sánchez, el epidemiólogo ha insistido en que es necesario que "toda la población adopte medidas de protección personal". Se refiere al uso de mascarilla tanto en interior como zonas al aire libre concurridas, y hace una petición: "Hay que tratar de no reunirse con grupos con los que habitualmente no te relacionas durante una cena que dura horas y en la que te quitas la mascarilla constantemente".

Además, ante la falsa seguridad que aportan los diagnósticos de los test rápidos de antígenos que pueden adquirirse sin receta en las farmacias, Simón ha advertido que aunque des negativo en coronavoris en dicho test, "eso no implica que un ratito después no se pueda dar positivo", por lo que, aunque son útiles, "el problema es que, ante un resultado negativo, uno piensa que puede entrar a un local con cientos de personas y no aplicar ninguna medida de control".

"La incidencia seguirá subiendo dos o tres semanas más"

Sobre los altos niveles de incidencia de coronavirus en España, el director del CCAES ha señalado que seguirá subiendo durante "dos o tres semanas más", por lo que ha llamado a la población a ser prudente y extremar las medidas de protección para no colapsar el sistema sanitario en caso de contagios. "Es muy difícil que antes del 10 o el 15 de enero esto empiece a bajar, no solo por la evolución de la pandemia, sino por las fiestas que vienen", ha recordado.

"Vamos a tratar de controlar la transmisión tomando medidas que permitan controlar de alguna manera la progresión del virus, pero, siendo realistas porque lo cierto es que podremos reducirlo hasta cierto punto, pero no creo que podamos controlarlo del todo. Por lo tanto, tenemos que pensar que en las próximas dos o tres semanas, como mínimo, va a seguir subiendo la incidencia", ha dicho.

Con todo, Simón espera que la población sea "sensata" y "que sepa qué medidas de protección personal se tienen que aplicar, pues las aplique de la mejor manera que puedan, para tratar de reducir los riesgos". No obstante, Simón ha reconocido la efectividad de las vacunas que "no está ayudando enormemente" y ha asegurado que "no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con lo que pasaba en situaciones similares hace un año".