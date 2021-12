Muere Kawa Leauma, jugador de la selección española de Rugby, tras sufrir un accidente después del partido

Kawa Leauma, que estaba ingresado en un hospital de Amsterdam tras sufrir un accidente después del partido de la selección española ante Países Bajos, ha fallecido esta pasada noche en la ciudad neerlandesa, según ha informado la Federación Española de Rugby. "Leauma no se encontraba en ningún centro comercial ni se cayó de una azotea. Se trata de un desgraciado y fortuito accidente del que poco más se puede informar hasta que haya novedades", explicó la FER.

"Desde la Federación Española de Rugby lamentamos comunicar el fallecimiento esta pasada noche de Kawa Leauma, jugador del AMPO Ordizia y del XV del León, quien el pasado sábado sufrió un accidente fortuito después del partido de España contra los Países Bajos en Ámsterdam. Por expreso deseo de su mujer, quien en estos momentos está viajando hacia la capital neerlandesa, de momento no podemos dar más información y pedimos el máximo respeto hacia ella y toda su familia. Descansa en paz, Kawa.", ha escrito en un comunicado la Federación Española de Rugby.

#FERugby | Comunicado oficial: Kawa Leauma ha fallecido esta noche en Ámsterdamhttps://t.co/EANN3lHlnL — España Rugby (@ferugby) December 21, 2021

Este lunes, según informaba desde Amsterdam el mánager de la selección española, José Manuel Pérez Corchado, el último parte médico emitido sobre el estado de salud del jugador del AMPO Ordizia no era positivo. Leauma había sufrido el sábado una caída fortuita por la que se precipitó desde varios metros que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y este mismo lunes se contemplaba la opción de que volviera a ser intervenido quirúrgicamente.

Kawa Leauma sufrió un traumatismo craneoencefálico severo "Según informa desde Amsterdam el mánager de la Selección española de XV, José Manuel Pérez Corchado, desgraciadamente el último parte médico emitido este lunes por la tarde sobre el estado de salud de Kawa Leauma no es positivo", explica la Federación en un comunicado este lunes. Las peores noticias se han confirmado este martes cuando se ha certificado la muerte del jugador español. "Después del partido disputado el pasado sábado por el XV del León contra los Países Bajos, el jugador del AMPO Ordizia sufrió un accidente fortuito que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo".

El segundo línea del Ordizia entró en la convocatoria para jugar el encuentro del Campeonato de Europa ante Países Bajos, aunque finalmente no participó en el partido. Después del mismo, sufrió el accidente al caer desde varios metros en un local cerrado en la zona de Leiden. Jugador de 32 años, de origen samoano aunque nacido en Auckland, se estrenó el pasado octubre con la selección nacional ante Italia A, pero al no ser considerado un partido oficial existían dudas sobre la elegibilidad y finalmente no participó en el choque ante Países Bajos. Dotado con un poderoso físico, fichó por el AMPO Ordizia en julio de 2018 y antes había jugado en equipos como Auckland Union, Manukau Rovers, Mt Wellington, Papatoetoe y Sydney Rays.