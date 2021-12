Este es el mejor cuartero arbitral de LaLiga para Iturralde González

¿Qué regalo le harías a Medina Cantalejo?

Una varita mágica que haga que las manos sean entendibles.

¿Y tú que has pedido a los Reyes Magos?

Nada, nada. Cuando te empiezan a regalar ya ropa es que pasan de ti (risas).

Te pregunta Marco Reyes que con qué postre vas a sorprender a tu familia estas fiestas.

Un trampantojo, seguro.

Más preguntas. Si sacas un saque de esquina fuera de lo permitido y es gol, ¿entraría el VAR?

No. Parece ilógico, pero no, igual que si se produce en una falta y se saca en movimiento y acaba en gol.

Cuarteto ideal de árbitros de LaLiga.

Arbitro principal, Figueroa Vázquez, que es el que más me ha sorprendido. Para mí el mejor, el más en forma, es Martínez Munuera, pero me ha sorprendido Figueroa Vázquez. En el VAR pondría a Hernández Hernández y en las bandas pondría a Yuste y a Rober, que salieron conmigo y los pondría siempre.

¿Cómo haces para ser tan máquina, Itu?

No, no (Risas). Ser natural, yo soy así. No es que sea nada más.

Si te ofrecieran ser presidente de los árbitros y llegaras a aceptar... ¿Qué cambiarías?

Eso es imposible, yo no soy muy político para ser presidente de nada. Cambiaría muchas cosas, sobre todo de funcionamiento y de elección de árbitros. Muchas veces decimos... 'ahora presidente Medina Cantalejo'. Pero si tiene las mismas herramientas, no va a poder cambiar nada. Exigiría que las territoriales no presionasen para subir los árbitros que ellos quieren.

A ti que te gusta meterte en charcos... ¿Qué opinas de que las mujeres sean árbitros?

Mi hija fue árbitro. Si ya un chico lo tiene difícil por lo que tiene que aguantar... una mujer, aparte de ser mujer, además ser árbitra... Ser muy y árbitra es ser una heroína. Lo que aguanta una mujer siendo árbitra la gente no sabe lo que es. Son un ejemplo de superación y valentía.

¿Dónde podemos encontrar el reglamento de manera oficial?

En IFAB.

¿Ves al Getafe salvándose esta temporada?

Con Quique si lo veo. Muchas veces no es cosa del entrenador, sino de que el jugador entienda el mensaje del entrenador. Y en el Getafe han entendido el mensaje de Quique.

¿Sigues usando la faja para la barriga?

Nunca he usado (risas). Este chico igual se ha equivocado porque antes, cuando se empezó con los pinganillos, la petaca no iba en el brazo, sino en una faja que nos dieron. En nuestra época se empezó a llevar faja hasta que la petaca fue al brazo.

Si esta Nochebuena un familiar nos dice que no está vacunado... ¿Qué hacemos con ellos? Me dicen en la redacción de SER Catalunya que todavía no han llegado los pimientos...

Los pimientos llegarán, pero estamos en pandemia y las cosas llevan tiempo. Tendrán sus pimientos. Lo de la vacuna... yo creo que es una paranoia mía. El mensaje se ha equivocado. La gente que se ha vacunado cree que es inmune a todo, y yo creo que ese ha sido el gran fallo de los dirigentes. La gente ha relacionado estar vacunado con que no pase nada y no es así. Un vacunado puede contagiar como un no vacunado. Y luego hay que saber que la vacuna es buena para no colapsar UCI, centro médico... Pero yo incido: vacúnate, pero que sepas que sigues teniendo una responsabilidad con tu vecino o con tu amigo.