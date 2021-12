"Hace un frío que no veas": la llamada de socorro de un hijo a su padre en plena retransmisión de la Lotería

Los mensajes de la comunidad tuitera han animado un año más la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se ha emitido este miércoles en Televisión Española. Desde que el bombo echara a rodar unos minutos después de las nueve de la mañana, la realización de TVE ha ido compartiendo todo tipo de tuits en pantalla en los que se han podido leer mensajes de distinta índole. Mientras que algunos buscaban su minuto de fama, otros han utilizado este servicio como herramienta para salir de un apuro.

Es el caso del tuitero Juan Gómez, quien ha recurrido a Televisión Española para poder entrar en casa. O eso es al menos lo que ha asegurado a través de su cuenta de Twitter, donde ha pedido ayuda al equipo de realización para que su padre le abra la puerta para poder acceder a la vivienda. Y es que, tal y como ha contado a través de la red social del pájaro azul, no había manera de que se enterara de que llevaba tiempo esperando fuera.

#LoteriaRTVE poned en la tele que me abra la puerta mi padre que está viendo el sorteo y no se entera. Fuera hace un frio que no veas. — Juan Gómez (@blacnew) December 22, 2021

"Poned en la tele que me abra la puerta mi padre"

Varios minutos después de escribir el tuit, llegaba a la televisión: "Poned en la tele que me abra la puerta mi padre que está viendo el sorteo y no se entera. Fuera hace un frío que no veas". Un mensaje que no ha pasado desapercibido para la audiencia del sorteo, quien ha compartido varias fotografías del momento en el que el mensaje de Juan Gómez llegaba a la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

El de Juan Gómez es tan solo el último de varios ejemplos que demuestran el ingenio de los tuiteros y tuiteras para hacerse visibles en Internet. Otro de los grandes protagonistas en redes sociales ha sido el usuario de Twitter @XXCarlosLM93XX, quien ha aprovechado la situación para llevar a cabo una broma que le ha salido a pedir de boca.

El piloto de la F1 Yuki Tsunoda, directo al Trending Topic

Todo comenzaba apenas unos minutos después de que Televisión Española comenzara la retransmisión del mítico sorteo de la Lotería de Navidad. Después de ver que la realización comenzaba a pinchar algunos tuits escritos bajo el hashtag #LoteriaRTVE, Carlos decidía compartir uno buscando que la televisión lo emitiera en algún momento. En este mensaje, el usuario explicaba que estaba viendo el sorteo con su compañero de piso japonés.

Un compañero muy especial porque, tal y como aseguraba este usuario, era el piloto de Fórmula 1 Yuki Tsunoda: "Este año estoy viendo el sorteo desde Japón con mi compañero de piso Yuki Tsunoda". Dado que estaba viendo el sorteo junto con el piloto de la Scuderia AlphaTauri, o al menos eso es lo que aseguraba en redes sociales, Carlos le pedía al equipo de Televisión Española un saludo para su amigo: "Me gustaría que le mandarais un saludo". A pesar de que parecía que iba a pasar completamente desapercibido, el mensaje llegaba a la retransmisión de TVE. También a las presentadoras del sorteo, quienes aprovechaban la retransmisión para enviarle un saludo a Yuki Tsunoda por ver el evento desde Japón: "Un saludo no, diez mil".