"Le mandé a tomar por culo": Jorge Sanz carga duramente contra la forma de trabajar de Almodóvar

La Sexta ha emitido este martes dos nuevos episodios de Fuera del Mapa, el programa liderado por Alberto Chicote en el que descubrimos algunos de los rincones más asombrosos de nuestro país a través de famosos de distinta índole. En el primero de ellos, el cocinero ha recorrido junto a Jorge Sanz una ruta que comenzaba en Cadaqués y terminaba en el Cabo de Creus. Una experiencia muy enriquecedora que ha dejado al actor boquiabierto en más de una ocasión.

Principalmente cuando han decidido hacer un alto en el camino en el mirador de la cala Sant Antoni, en la Costa Brava, donde han aprovechado para descansar y poco y seguir ahondando en la vida del actor. En un momento dado de la entrevista, Chicote le ha preguntado a Jorge Sanz sobre los papeles que ha rechazado a lo largo de su trayectoria. Entre otros, el actor ha explicado que rechazó actuar en la película de Pedro Almodóvar ¿Qué he hecho yo para merece esto?

"A la semana ya me había puesto de patitas a la calle"

A pesar de que reconoce que aquella película fue una obra de arte, Jorge Sanz asegura que declinó la oferta para interpretar al "chaval que vende costo" que aparecía junto a Chus Lampreave: "Mi representante por aquel entonces era coronel de caballería en el Ejército. Era una época rara". Sin embargo, Jorge Sanz ha reconocido que ha podido trabajar para Pedro Almodóvar en otra ocasión y que la experiencia no fue para nada buena.

El actor asegura que Carne trémula ha sido la película más rentable de su vida porque, a pesar de que fue despedido por Pedro Almodóvar apenas una semana después de comenzar el rodaje, cobró el dinero acordado por toda la película: "A la semana ya me había puesto de patitas a la calle. Sin embargo, me pagó la película entera y con ese dinero le compré una casa a mis padres en la que pasé los mejores años de mi vida".

"A mí la segunda vez que me dijo eso le mandé a tomar por culo"

Jorge Sanz reconoce que por aquel entonces era un gallito arrogante y que le echaron por "gilipollas". Sin embargo, el actor aclara que no le gusta el método de trabajo que tiene el director manchego: "Rompe al actor y los actores somos muy frágiles. Hay un millón de formas de pedirse un café. Y entonces Pedro te rompe. Te dice que está mal y que así no se pide un café".

Bajo su punto de vista, la mayoría de actores y actrices que han trabajado bajo sus órdenes lo han pasado mal: "Salvo Banderas, los actores que trabajan con él acaban hasta los huevos. Sobre todo las mujeres que enseguida se rompen y se ponen a llorar". Jorge Sanz asegura que hasta que no pides un café tal y como él lo haría, la película no puede seguir adelante. Algo que nunca le ha gustado y que le llevó a rechazarle: "A mí la segunda vez que me dijo eso le mandé a tomar por culo".