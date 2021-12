Videojuegos gratis para estas navidades: Epic Games regala juegos hasta el 6 de enero

Epic Games vuelve a regalar juegos por Navidad. Una estrategia que le funcionó a las mil maravillas el año pasado y que ha repetido unas navidades más con el objetivo de atraer a más jugadores y jugadoras a la plataforma. Todo ello a través de juegos tan interesantes como el Shenmue III, el primero de una larga lista de títulos que pasan a ser gratuitos durante 24 horas para toda una comunidad que espera con ansia el título del día siguiente para descargárselo y decidir entonces si jugar con él o no.

Durante estos últimos días, Epic Games ha regalado juegos como Shenmue III, Neon Abyss y Remnant: From the Ashes. También otros como Loop Hero, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction y Mutant Year Zero: Road to Eden, todavía disponible de forma gratuita en la plataforma. Y así seguirá siendo hasta el próximo 6 de enero, cuando Epic Games dará a conocer el último juego de carácter gratuito con motivo de las navidades.

Cómo descargar los juegos gratuitos de la Epic Games Store

Para poder descargar estos videojuegos de forma completamente gratuita tienes que crearte previamente una cuenta en Epic Games Store. Una vez hecho esto, vuelve a la página de Epic Games y selecciona la categoría 'Juegos Gratuitos' que aparece un bloque situado en la parte derecha de la pantalla. Cuando hayas accedido a la misma, la compañía te recordará que ofrecen un juego gratis cada semana.

Sin embargo, y dado que las navidades están a la vuelta de la esquina, Epic Games ha decidido cambiar su política durante unas semanas y ofrecer un videojuego gratis cada día. A continuación, la compañía nos muestra el videojuego gratuito durante las próximas horas y una cuenta atrás en la que podemos ver el tiempo que queda hasta conocer el siguiente título. ¿Te gusta el videojuego que te ofrecen para hoy? Simplemente tienes que pulsar sobre el mismo.

Así puedes "comprar" juegos por 0,00 euros

Una vez hecho esto, tan solo tendremos que iniciar sesión en nuestra de Epic Games Store y "comprar" el juego por 0,00 euros. De esta manera, el juego pasará a estar en nuestra biblioteca y podremos jugar con él cuando queramos. Pero tienes que estar atento. Pasadas estas primeras 24 horas, el videojuego gratuito será sustituido por otro y no podrás descargártelo de forma completamente gratuita. A pesar de que mantendrá una importante rebaja respecto al precio original, ya no será completamente gratis.

Por esa misma razón se recomienda visitar a diario la tienda de videojuegos de Epic Games para descubrir cuál es el juego del día. ¿Cuál será el de esta tarde? En definitiva, Epic Games vuelve con una oferta de juegos gratuitos durante estas navidades mediante la que aspira a seguir creciendo hasta el punto de convertirse en la plataforma de juegos más grande del mundo.