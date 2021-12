Cómo proteger a los perros de los petardos en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, los clásicos petardos y pirotecnia varia para celebrar a bombo y platillo la entrada al nuevo año. A pesar de que son cada vez más las personas concienciadas sobre el daño que estos le pueden provocar a los animales, todavía son varios quienes quieren celebrar estas fiestas con un poco de pólvora. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que nuestros peludos no lo pasen tan mal en estas fechas tan señaladas?

Según explica el neurobiólogo Gregory Berns en su libro How dogs love us, los perros que se enfrentan a los petardos pueden sufrir ansiedad, taquicardia, miedo descontrolado e incluso la muerte en algunos casos. Un miedo que, tal y como asegura Berns, es desconocido por el ser humano: "La capacidad de racionalizar su ansiedad puede provocar que los animales sufran una forma más cruda e intensa de terror". Por esa misma razón, y dado que el miedo puede ser atroz, es importante estar a su lado en todo momento para acompañarles en estos momentos tan duros.

Consejos para ayudar a tu perro en época de petardos

Si tienes un perro, y quieres ayudarle a superar esta situación de la manera más amable posible, puedes llevar a la práctica los siguientes consejos. En primer lugar, se recomienda cerrar las ventanas y las persianas. Gracias a ello conseguirás que se reduzca el ruido del exterior y evitarás que los animales traten de escaparse o incluso saltar por la ventana en momentos de máxima tensión. También puedes intentar camuflar el ruido, ya sea con música o dejando la cama del perro en la zona menos ruidosa de la vivienda.

Por otro lado, también puedes crear un refugio en torno al sitio escogido por el perro en caso de peligro. Por norma general, los perros escogen una zona concreta de la casa para esconderse en situaciones de peligro. Por lo tanto, adapta ese rincón de la casa para que tenga todo aquello que necesita a mano. Desde comida o chuches (si son de larga duración mejor) hasta juguetes. No olvides dejar las puertas abiertas para que el perro pueda pasear libremente por casa.

Por último, actúa con normalidad. Si el perro considera que estás nervioso o que estás haciendo cosas que por norma general no haces, sabrá que algo no va bien, lo que le inquietará todavía más. Por esa misma razón, se considera fundamental intentar normalizar la situación y, en caso de que sea posible, jugar con el o mostrarle tu cariño para que detecte que todo está bien.

Por lo tanto, es importante que generes un ambiente de tranquilidad para que tu peludo vea que todo va bien y que no hay de qué preocuparse. En la medida de lo posible, evita que se quede solo en fechas tan señaladas y, en caso de que no tengas otra opción, déjalo todo preparado para que compruebe que, efectivamente, no hay de qué preocuparse.