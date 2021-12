"Es el momento de que salgas del armario": Buenafuente recuerda la carta más surrealista que ha recibido

Andreu Buenafuente está de despedida. Tras más de cinco años al frente de Late Motiv, el humorista pone punto y final a un viaje en el que ha estado acompañado por cientos de invitados e invitadas de todo tipo. Desde cantantes, cómicos o humoristas hasta estrellas internacionales de Hollywood. Entre todos ellos podemos encontrar nombres propios como el de Pedro Almodóvar, quien acompañó al presentador catalán en el primer programa y también ahora, cuando tan solo queda una emisión más para el fin del show de Movistar +.

Después de hablar sobre los guiones del cineasta responsable de películas como Todo sobre mi madre, Volver o la más reciente Madres Paralelas, Andreu Buenafuente y Pedro Almodóvar han hablado sobre la improvisación. Mientras que el cómico reconocía ser un adicto a la improvisación, el director de cine aseguraba que se trataba de una persona mucho más metódica: "No soy de mecanizar, pero sí que tengo un sistema a largo plazo".

"¿Pensaban que eras gay?"

Tras enfrentar dos formas de hacer las cosas completamente opuestas, Buenafuente recordó que pensaron que le iban a echar cuando presentó el programa con Berto Romero porque todo era completamente improvisado. Sin embargo, se mantuvo en antena durante años, convirtiéndose así en uno de los proyectos más sólidos de Movistar+. Algo que llamaba la atención de Pedro Almodóvar, quien le preguntaba si llegó a pensarse el matrimonio en alguna ocasión o si también fue algo fruto de la improvisación.

En esta ocasión, Buenafuente reconoce que sí que se lo pensó. De hecho, asegura que se lo pensó demasiado. Y es que no fue hasta que un amigo cercano le preguntó acerca de la boda cuando abrió los ojos. Después de descubrir el interés de este amigo por la boda de Andreu Buenafuente, Almodóvar le ha preguntado al presentador de Late Motiv si la gente se llegó a pensar en algún momento que era gay: "¿Pensaban que eras gay?".

"Yo si queréis salgo del armario, pero lo que me voy a encontrar es una tía delante de un tío"

Esto daba pie a una anécdota de lo más surrealista que tuvo lugar en los años 90: "Cuando yo empecé creían que era gay porque en nuestro programa no se cosificaba a la mujer. No había las bailarinas y los chistes no iban por ahí". Una forma de entender la televisión que ilusionó a uno de los espectadores del programa, quien no dudó en darle las gracias por todo lo que estaba haciendo por el colectivo gay.

A pesar de que el presentador no estaba haciendo nada especial, el hecho de no seguir el patrón marcado por las televisiones generalistas le llevaron a ganarse el respeto de muchos. Entre otros el de este espectador que le aseguró que había llegado el momento de que saliera del armario: "Yo si queréis salgo del armario, pero lo que me voy a encontrar es una tía delante de un tío". Pero Buenafuente recuerda esa carta con cariño porque era una muestra de que estaban yendo por buen camino.