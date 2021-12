El homenaje de Ana Obregón a su hijo en 'Telepasión' con un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido

Como cada año, TVE hizo las delicias de la cena de Nochebuena con Telepasión, un espacio donde se citan los rostros más conocidos de la cadena pública y deleitan al público con historias, música y mucho baile. Este año, Ana Obregón y Boris Izaguirre fueron los encargados de conducir la nueva edición Telepasión Airlines: vuelo 2021.

Poco a poco, la presentadora va rehaciendo su vida tras el varapalo que se llevó el 13 de mayo de 2020 al conocer la muerte de su hijo Aless Lequio tras perder una larga batalla contra el cáncer que padecía. El año anterior ya la vimos enfundada en un vestido rojo dando la bienvenida al 2021 junto a Anne Igartiburu desde la Puerta del Sol, y este año volverá a vivir las Campanadas con todos los españoles desde la emblemática ubicación madrileña.

Así, antes de despedir el año, ha sido la encargada de inaugurar las fiestas navideñas en Telepasión, donde se le ha visto una actitud vibrante y a una Ana llena de vitalidad. Sin embargo, tiene muy presente a su hijo y por ello, decidió hacerle un pequeño homenaje que los espectadores no han pasado por alto. Obregón e Izaguirre se pusieron en la piel de unos azafatos de vuelo para conducir la historia de este año.

Justo al final del vuelo, los presentadores cambian de look y se enfundan en unos trajes brillantes para celebrar las fiestas. La presentadora aparece con un vestido blanco de fiesta y no le puede faltar su accesorio estrella: un collar dorado en el que pone Aless, el nombre de su hijo. De esta manera, la actriz no perdió oportunidad para sentirlo presente y dedicarle ese gran homenaje.